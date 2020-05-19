特朗普公開轟世衛是北京傀儡 通牒30天整改 否則斷金退席

世界衛生組織大會縮短版視頻會議今天繼續舉行，媒體輿論聚焦此次會議新冠病毒抗疫技術成份深被世衛組織立場分歧以及多方追責所影響。美國總統特朗普繼續嚴批世衛組織抗疫失責，在表示可能部分恢復會費金援後，又強化立場，限定時間內要求世衛組織整改，否則美國永久“斷供”世衛組織，並重新考慮成員身份。世衛組織至此尚沒有顯示公開回應。

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據路透社消息，特朗普威脅永久“斷供”世衛組織，並重新考慮成員身份。

美國總統特朗普威脅稱，如果世界衛生組織(WHO)未來30天內不承諾做出改進，美國將永久停止向世衛組織撥款，並重新考慮美國在WHO的成員身份。特朗普上個月暫停“斷供”WHO，指責其傳播中國關於新冠疫情的“虛假信息”。但是WHO官員否認了這種指控，中國稱有關疫情信息通報公開透明。

據特朗普周一在推特上公布的致WHO總幹事譚德塞的信中表示，“如果WHO不承諾在未來30天內做出重大實質性改進，我將把美國暫停資助WHO的做法變成永久性的，並重新考慮我們在該組織的成員身份。”

稍早，特朗普曾表示WHO在處理新冠疫情方面“做得糟透了”，他將在近期內發布有關美國對WHO資助的聲明。

據特朗普在信中稱，未來WHO唯一的道路是，證明它具有不受中國影響的獨立性，並稱他的政府已經開始調整與譚德塞的談話。

WHO周一表示，將儘快開始對全球冠新病毒疫情響應進行獨立評估，並得到了中國的支持和巨額資金承諾。

路透社說，總部位於日內瓦的WHO正領導一場全球行動，研發安全有效的疫苗、檢測試劑和藥物，以預防、診斷和治療新冠病毒感染。

據路透社截至昨天統計，全球已有逾475萬人感染新冠病毒，314,414人死亡。

美國2019年向WHO捐助逾4億美元，或相當於該組織預算的15%左右。特朗普政府高級官員上個月表示，今年華府已向WHO支付了大約5,800萬美元，是2020年需支付的所謂評定分攤款的一半。

美國傳統上每年提供數億美元和特定WHO項目相關的自願捐款，例如包括根除小兒麻痹、可用疫苗預防的疾病、人類免疫缺乏病毒(HIV)和肝炎、結核病，及孕產婦、新生兒、兒童、青少年健康等項目。

路透社說，尚不清楚美國今年以來已為WHO的項目提供了多少自願捐款。