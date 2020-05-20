疫情美國新增1500確診 有警告下月中死亡數破11萬

美國新冠病毒疾病疫情嚴峻，約翰霍普金斯大學追蹤顯示，過去24小時美國新增1536例確診，昨夜今晨公布的模型更顯示，6月中旬，美國染疫死亡人數預料就會突破11萬3000人，具體的系集預測平均數字是，到6月13日為止，美國染疫死亡人數將達11萬3364。

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據法新社今天報道，美新增1500例確診 模型預測：6月中旬病逝破11萬。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至昨晚8時30分（台北時間20日上午8時30分），美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計病故人數來到9萬1845人，確診超過150萬例，病逝或確診數皆為全球最高。

法新社說，而彙整不同機構9個模型的預測更顯示，未來25天，美國還會有2萬2000人染疫病逝。但麻薩諸塞大學（University of Massachusetts）2019冠狀病毒疾病預測中心（COVID-19 Forecast Hub）表示：「針對美國截至6月13日累計死亡的最新預測，是大約11萬3000人，有10%機會看到低於10萬7000人左右，也有10%機會看到超過12萬1000人。」

具體的系集預測平均數字是，到6月13日為止，美國染疫死亡人數將達11萬3364。

美國政府4月間公布逐步解封指南，明令各州要達到哪些標準，才可以慢慢回歸日常生活，包括新增病例要連14天下滑；但有數州未達這個特定標準，即逕行解封。

據法新社，兩周前，特朗普總統說美國因疫會失去「7萬5000、8萬到10萬人」。而在更早之前的4月10日，他預測美國染疫死亡人數「遠低於10萬」，甚至會低到僅僅5萬人。