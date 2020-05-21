世界疫情確診逼500萬 死亡逾32萬5000

截至20日晚國際標準時間19點點統計，新冠病毒在全世界官方數據報告逼近5百萬例確診。死亡人數32萬5232人。昨天一天，世界報告10萬人新確診，剛剛結束大會的世衛組織說是悲劇的一天。

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據法新社報道，全球過去24小時新增10萬6000人染疫，創下單日最高紀錄，全球累計確診人數逼近500萬大關，世衛說，這是「悲劇性的里程碑」。

據法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間20日19時，全球累計32萬5232人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），494萬3050人染疫。

全球累計32萬5232人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治死亡統計中，3/4位於歐美；累計確診494萬3050例。

報道稱，至少182萬7200人被視為已經康復。

法新社說，上述報告引據各國當局與世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計。但恐只反映實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計9萬2583人病故，確診達153萬9633例，28萬9392人已康復。

死亡人數次多的英國累計共3萬5704人病故，確診達24萬8293例，超過義大利（3萬2330人死亡，22萬7364人確診）、法國（2萬8132人死亡，18萬1575人確診）和西班牙（2萬7888人死亡，23萬2555人確診）。

法國19日曾下修死亡人數，因其改變記錄養老院死亡案例的方式。

中國（不含港澳）境內累計通報4634死和8萬2965例確診，7萬8244例康復。

據法新社，目前歐洲累計確診194萬4258例，16萬9674死；美國和加拿大累計確診161萬9714例，9萬8674死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診58萬3045例，3萬2422死。

亞洲累計確診38萬7127例，1萬2941死；中東地區累計確診30萬6715例，8420死；非洲累計確診9萬3772例，2973死；大洋洲累計確診8426例，128死。