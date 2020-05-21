英國分析機構預測特朗普大選慘敗

英國經濟分析機構牛津經濟研究院一項分析稱，美國總統特朗普在11月的選舉中將遭遇慘敗。耶魯大學研究組製作的選舉模型顯示，在11月舉行的美國大選中，特朗普得票率為35.2%，將敗給民主黨候選人、前副總統拜登（得票率64.8%）。不過分析說，“如果新冠疫情導致的經濟蕭條有所緩解，特朗普仍有希望連任。”

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據朝鮮日報今天報道稱，英調查機構預測特朗普11月大選將遭遇慘敗。消息說，有關分析指美國總統特朗普在11月的選舉中無緣連任。

據CNN報道，對此次分析產生關鍵影響的因素是新冠病毒和由此導致的經濟蕭條。而就在去年，牛津經濟研究院還曾預測特朗普將以55%的得票率成功連任。當時的分析認為，美國的失業率處於較低水平，穩定的人均收入也將對特朗普參選產生積極影響，他有望以5%的得票優勢再度當選美國總統。

但隨着新冠疫情的擴散，情況發生了改變。美國的失業率已由2月份的3.5%飆升至4月份的15%。該機構預測，美國人均收入將減少6%。儘管特朗普政府希望儘快解除封鎖，並盼望經濟出現V字型反彈，但專家預測，經濟恢復需要更長的時間。

該機構還預測，在爭取各州選舉人團的競爭中，特朗普也將以210比328敗給對手。2016年大選時支持特朗普的搖擺州2020年將改變民意。

該報道說，牛津經濟研究院方面給出意見稱：“經濟問題將令特朗普備受折磨”，“如果新冠疫情導致的經濟蕭條有所緩解，特朗普仍有希望連任。”