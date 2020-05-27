口罩仍撕裂美國 特朗普與拜登也互罵

美國前副總統、民主黨總統參選人拜登在陣亡將士紀念日這天，戴上黑色口罩向美國陣亡軍人獻花圈致敬，卻遭總統特朗普推文嘲弄，拜登當地時間昨夜今晨回嗆特朗普，說他是個不折不扣的的蠢蛋。美國疫情下要不要在公開場合戴口罩，仍然是美國政黨與社會間爭議話題。

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據法新社消息，特朗普笑拜登戴口罩 拜登反嗆特朗普是不折不扣的的蠢蛋。

在冠狀病毒疾病大流行之際，要不要在公開場合戴口罩，已成了美國黨派開戰的熱門話題。

3月來首度面對面受訪，拜登告訴美國有線電視新聞網（CNN），特朗普變得愈來愈難以捉摸。拜登與特朗普昨天出席致敬陣亡將士相關紀念活動時，一個戴口罩一個卻不戴，凸顯疫情對美國社會帶來的反差。拜登在自家花園受訪時，也與記者保持安全社交距離。

特朗普轉推拜登戴口罩的照片，還附上一段奚落他的文字訊息。

拜登回嗆說：「他是個蠢蛋，不折不扣的的蠢蛋，才會那樣說話。」「全世界的頂尖醫生都說，在人群聚集處應該戴口罩。」詢及戴口罩是否凸顯一個人的弱點或力量，拜登選擇了一種不同的說法。他說：「這展現出領導力。」「總統應該要領導，而不是做出蠢事，錯誤地擺出大男人氣概。」

據法新社，就年齡而言，現年73歲的特朗普和77歲的拜登，都是感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的高危險群。特朗普堅拒在公開場合戴上口罩，而許多沒戴口罩便聚集在示威場合，要求各州立即解封的美國人，都是特朗普的支持者。

據拜登說，「這種大男人姿態」，已經「葬送了許多人的命」。