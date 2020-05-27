總理宣布好消息 新西蘭最後一名新冠肺炎患者治癒出院

新西蘭總理阿德恩今天上陣宣布，當地最後一名新冠狀肺炎患者出院，並已連續5日無新增確診個案。新西蘭醞釀開放國際旅遊。新西蘭總理阿德恩被譽為領導有力的傑出女性領袖。

廣告 繼續瀏覽後續

據香港經濟日報今天報道稱，新西蘭最後一名新冠肺炎病人出院，計畫開放澳大利亞旅遊。

新西蘭在應對新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情上再次告捷，周三（27日）宣布，當地最後一名新冠狀肺炎患者出院，並已連續5日無新增確診個案。新西蘭總理阿德恩表示，正草擬關於開放澳洲旅遊關口的文件，最快在6月初呈交予雙方政府商討。

據統計，從疫情爆發至今，新西蘭累計確診人數僅1500人，數字遠遠少於其他西方國家。報道引據英國廣播公司消息說，當地已有420,000人下載國家推出的追蹤軟件。當局相信，已成功阻止病毒在社區傳播，現正計畫開放關口事宜。

據新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）宣布，正草擬關於新西蘭、澳洲旅遊的方案，會在六月初呈交給兩國政府商討，又指澳洲方面的回應積極。報道也引述路透社消息，過去兩周，兩國已派專家，包括政府官員、衛生專家、機場代表等，研究兩國開放關口的事宜。屆時新西蘭和澳洲公民穿梭兩國旅遊將可免14天隔離。

目前新西蘭國內仍未完全解封，民眾仍要遵守保持社交距離的措施，有官員批評總理阿德恩在疫情緩和後解封的決定過於審慎。