蝗蟲大軍逼近 印度西5邦已重創

正當全球關注於新型冠狀病毒（Coronavirus）之際，漫天飛舞的蝗蟲（locust）大軍，已將強大破壞力帶往印度，將當地大面積糧食作物“一掃而空”，讓印度頓時陷入嚴重糧食供應危機。此前消息報道印度接壤的巴基斯坦等受蝗蟲威脅嚴重。

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據上報今天指此為30年來最嚴重，蝗蟲重創印度西部5邦，糧食供應恐陷危機。據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道稱，足跡遍及東非、南非、中東與南亞的沙漠蝗蟲，如今讓印度西部5邦再次陷入威脅。

根據印度農業部通報，包含旁遮普（Punjab）、馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）、拉賈斯坦邦（Rajasthan）、中央邦（Madhya Pradesh）和古吉拉特邦（Gujarat），都偵測到大群蝗蟲移動，農民也在農地發現蟲卵，讓中央立刻加派人力和裝備，協助地方打擊威脅。印度農業部官員表示，當前的蝗蟲災情、是近30年來最嚴重的一回，估計至少有5萬公頃的糧食農田會被摧毀，他們擔心，印度可能會出現1993年以降，最糟糕的糧食短缺危機。

據專家稱，“只要8至10隻成蟲，就能吃掉一平方公里的農作物。4000萬隻的蝗蟲，能吃掉3.5萬人的糧食供應。”

專家也對印度其他地區提出預警，包含人口最多的北方邦（Uttar Pradesh）和首都德里（Delhi）周邊地區，都是沙漠蝗蟲可能攻擊的範圍。近期受到豐沛雨量和熱帶氣旋侵襲，為蝗蟲提供了產卵和發育的“絕佳環境”。

本次肆虐的蝗蟲，是一種名為“沙漠蝗蟲”（Desert locusts）的品種，一群數千萬隻成蟲每天可飛行150公里距離，對於農作物的破壞力非常驚人。為了控管蝗蟲的動向，聯合國派出無人機進行追蹤，給予空中灑藥除蟲更精確的建議。

該報道說，印度政府將派出無人機，在蝗蟲肆虐的地區進行追蹤和空中噴藥，希望能藉此減少傷害。