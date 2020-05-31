特朗普斷絕與世衛關係 遭致批評不斷

全球新冠肺炎確診病例現今突破600萬人，拉丁美洲感染人數激增，美國總統特朗普卻在疫情大流行之際，宣布與聯合國旗下的世界衛生組織（WHO）斷絕關係，各界紛表不滿。

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據中央社報道說，美國斷絕與世衛關係，各界罵聲連連。

華盛頓因不滿世衛對疫情的處理而決定永久切斷金援，歐洲聯盟敦促華府重新考慮。據歐盟在聲明中說：“現在是加緊合作，致力研擬共同解決方案的時候。”“會削弱國際成果的行為必須避免。”

美國總統特朗普指責世衛在疫情爆發初期並未儘力防堵，對於2019冠狀病毒疾病爆發地中國也太過寬厚，因此上月決定暫停對世衛金援。特朗普於星期五更決定切斷金援。由於美國是世衛最大金主，去年共金援4億美元，特朗普的決定對世衛而言不啻為重大打擊。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）表示，特朗普的決定“令人失望”，也是世界衛生的挫敗；德國總理默克爾（Angela Merkel）則表示，不會出席特朗普主持的七大工業國集團（G7）高峰會。

醫學期刊“刺胳針”（The Lancet）總編輯何頓（Richard Horton）認為，特朗普的決定“愚蠢又可怕”。據他批評，“美國政府在人道緊急狀態之際，行事竟如此離經叛道。”

據喬治城大學（Georgetown University）國際衛生法教授高斯丁（Lawrence Gostin）則表示，特朗普的威脅“不合法、輕率且危險”，並質疑特朗普如何能不經國會許可，逕自退出世衛。