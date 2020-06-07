美國弗洛伊德之死引發抗議漫卷全國 疫情也威脅捲土重來

美國約翰霍普金斯大學數據顯示，美國疫情如今已漸趨緩，不過專家擔心，全美各地發起大規模示威，染疫人數未來幾周恐再度攀升，而南美洲情況依然嚴峻。

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據法新社報道稱，美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引發的示威潮已然進入第2個周末，美國首都華府的遊行逐漸茁壯成為全美規模最大。

46歲的佛洛伊德5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭警以膝壓頸長達9分鐘、最終不幸過世。

在華府的示威人潮中，可見到各色人種站在同一陣線。

法新社現場採訪說，白人民眾納都斯基（Megan Nadolski）偕丈夫和兩名幼女一起現身聲援。當非裔人士開始喊口號，她說，「我心裡想着，我向來希望成為一個與他們肩並肩、回應他們呼聲的白種人，我希望他們知道他們是安全的，他們的孩子可以平安健康長大，跟我孩子有相同的機會。」

不過，美示威者齊聚抗議，專家憂染疫人數未來幾周恐再攀升。

法新社說，美國約翰霍普金斯大學數據顯示，美國疫情如今已漸趨緩，不過專家擔心，全美各地發起大規模示威，染疫人數未來幾周恐再度攀升，而南美洲情況依然嚴峻。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國過去24小時新增749人染疫死亡，截至美國東部時間星期六晚8時30分，境內累計190多萬人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），10萬9791人病故，約50萬人康復，是全球疫情最嚴重的國家。

美國總統特朗普5日說，美國「在很大程度上已經挺過」這場流行病危機，並再次呼籲各州州長鬆綁防疫封鎖措施。美國4月中單日新增死亡人數落在3000人上下，情況如今已有所緩和，目前單日平均增加約1000起死亡病例和2萬例確診。不過醫療專家擔心，全美各大城市發起大規模示威，抗議警察暴行和種族主義，恐導致染疫人數在未來幾周再次飆升。