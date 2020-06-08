紐時一編輯因刊登參議員對示威強硬出兵投稿而被迫辭職

「紐約時報」日前刊登美國聯邦參議員呼籲動用軍事力量對付全國抗議的投書，引發輿論和自家員工強烈批評，社論版編輯今天在一片爭議聲中辭職。

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據法新社消息，刊登參議員呼籲出兵投書，紐時社論編輯辭職。全美各地反種族歧視抗議活動延燒，共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）日前投書紐時，文章標題為「出動軍隊」（Send In the Troops），他呼籲政府「發動勢不可擋的武力展示來驅散、拘捕，最終嚇阻不法之徒」。

據報道稱，這篇立場強硬的投書引發來自紐時內部與外界的憤怒。約800名紐時員工連署抗議報社刊出這篇文章，許多員工推文表示，刊登這篇文章會「置紐時非裔員工於險境」。

面對外界批評聲浪，2016年5月起接掌社論版的班奈特（James Bennet）起初還為刊登這則投書提出辯護，稱這篇投書是紐時承諾海納多元意識型態的例子。紐時發行人薩茲柏格（A.G. Sulzberger）起初也捍衛刊登這篇文章的決定，不過後來改口表示文章並不符合紐時標準。報道說，班奈特也坦承自己在刊登前並未讀過這篇投書。

薩茲柏格今天在宣布班奈特去職的紐時聲明中，稱班奈特是「才華洋溢又正直的新聞工作者」。這篇聲明並未提到柯頓投書的爭議，不過引述了薩茲柏格致員工的備忘錄內容：「上周我們在編輯過程中出了很大的失誤，不是近年來第一次發生了」。該文說，「詹姆士（班奈特）和我皆同意，在這段做出相當大程度變動的時期，需要一個新的團隊來領導這個部門。」

紐時任命2017年到職的金斯柏瑞（Katie Kingsbury）在今年11月大選前擔任社論版的代理編輯。