疫情威脅 美國至8月或累計14.5萬死亡

據美國華盛頓大學的研究人員估計，到8月時美國可能累計將有14萬5728人死於新冠病毒感染，僅短短數日內其預估數字就又上調逾五千。傳染病專家稱，警察暴力執法導致黑人弗洛伊德死亡事件引發的美國主要城市大規模街頭抗議，可能引發新一波疫情。

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據路透社報道稱，華盛頓大學預計到8月美國新冠死亡病例將達14.5萬。

華盛頓大學的研究人員周一估計，到8月時美國可能累計將有145,728人死於新冠病毒感染。但稍早，華盛頓大學健康指標與評估研究所上周五預計，到8月時美國累計新冠死亡病例為14萬0496。

研究人員未說明上修預估數字的原因。

德克薩斯州周一報告住院新冠病例數達到本次疫情爆發以來最高，且約翰霍普金斯大學統計數據顯示，美國22個州新增確診病例數至少小幅增長。據約翰霍普金斯大學統計，密歇根州和亞利桑那州新增病例增幅最大，而弗吉尼亞州、羅德島州和內布拉斯加州則降幅最大。

傳染病專家稱，警察暴力執法導致黑人弗洛伊德死亡事件引發的美國主要城市大規模街頭抗議，可能引發新一波疫情。

據路透社統計，美國累計報告新冠感染病例超過190萬，死亡病例約11萬。