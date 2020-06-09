美俄協議核談判 邀請中國參加

美國和俄羅斯軍備控制特使馬歇爾·比林斯利（Marshall Billingslea）在推特上稱，美國和俄羅斯已就6月進行核武器談判的時間和地點達成協議，並邀請中國參加。

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據自由亞洲報道稱，美俄6月舉行核武談判，邀中國參加。

美國和俄羅斯軍備控制特使馬歇爾·比林斯利（Marshall Billingslea）周一在推特上寫道：“今天與俄羅斯外交部副部長里亞布科夫達成協議，同意在六月的時間和地點進行核武器談判。中國被邀請參加。中國會展現真誠並進行談判嗎？”。

該報道稱，據悉，以往中國從未參與過美俄核武談判及條約，並拒絕受到其約束，但美國總統特朗普近來多次表示，中國必須參加相關核武談判而成為攸關方。這次俄國同意邀請中國參與，被看作是美國在外交上的一個勝利。