病毒攪世界無安寧 800萬確診 美國10月預警20萬死

根據截至昨天夜晚統計，全球新冠病例數超過800萬。世界感染病例中約25%，或200萬人是在美國。美國大學健康研究警告警告，預計到10月初新冠疫情將使美國死亡病例達到201,129人。

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據路透社報道稱，全球新冠病例數超過800萬，拉丁美洲感染數飆升。

根據路透社統計，全球新冠病例數周一超過800萬，全球感染病例中約25%，或200萬人是在美國，但感染人數增加最快的地方是拉丁美洲，目前已佔總病例數的21%。

巴西新冠病例數和死亡人數大增，成為全世界僅次於美國的第二大疫情熱區。但衛生專家表示，巴西官方統計的死亡病例數已上升至將近44,000人，實際影響可能遠比數據顯示的更大，專家稱，拉美最大國巴西缺乏普遍的檢測。(完)

路透社說，最新預估顯示到10月新冠疫情將導致美國逾20萬人死亡。華盛頓大學健康指標和評估研究所(IHME)周一表示，最新預估顯示，預計到10月初新冠疫情將使美國死亡病例達到201,129人，主要由於美國推進恢復經濟開放舉措。

華盛頓大學健康指標和評估研究所將死亡人數預估從原來預期的169,890提高了18%，並稱佛羅里達州將是受創最重的州之一，估計會死亡18,675人，比6月10日預估的6,559人增加了186%。該研究所將加州死亡人數預估從8,812人提高72%至15,155人，並將亞利桑那州死亡人數預估提高56%，從4,762人提高至7,415人。