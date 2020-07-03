新冠病毒世界死52萬 1088萬確診

據法新社，截至格林威治標準時間3日11時，全球至少52萬1384人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾1088萬7320例。法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測出現癥狀或最嚴重的病例。

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據法新社消息，全球冠狀病毒疫情突破52萬死，確診逾1088萬例。

據法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間3日11時（台灣3日晚間7時），全球至少52萬1384人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾1088萬7320例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有558萬5100人被視為已經康復。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計12萬8740人病故，累計確診數達273萬9879例，至少78萬1970人康復。巴西疫情在全球僅次於美國，境內累計6萬1884人病故，確診達149萬6858例。

其他疫情重災國還包括英國（4萬3995死，28萬3757例確診）、意大利（3萬4818死，24萬961例確診）、法國（2萬9875死，20萬2785例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3542例確診。

法新社說，從區域來看，歐洲累計確診269萬130例，19萬8356 死；美國和加拿大累計確診284萬4522例，13萬7421死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診273萬5117例，12萬1662死。亞洲累計確診138萬8696例，3萬6244死；中東地區累計確診78萬5842例，1萬6959死；非洲累計確診43萬3436例，1萬609死；大洋洲累計確診9585例，133死。