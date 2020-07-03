白宮指美國經濟正“強勢復蘇” 疫情卻也強勢飆升

美國特朗普政府周四大力傳遞這樣的信息，即儘管新增病例數連續幾天刷新紀錄高位、醫院床位告急，但美國的抗疫之戰，以及推動經濟復蘇的努力，都進行得很順利。美國周四新增新冠病例超過5.5萬，創出全球新的單日最高紀錄，不過，美國總統特朗普則再次將其歸因於美國檢測工作。

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據路透社報道稱，白宮稱美國經濟正“強勢復蘇”，新增病例飆升之際鼓吹安全重啟。

根據路透社統計，佛羅里達州周四報告了超過1萬例新增病例，這是自大流行開始以來該州最大的單日增幅。前一天，美國全國新增近5萬例病例，為過去七天內單日增幅第四次刷新紀錄，此前許多州採取行動，允許企業在實施旨在遏制疫情傳播的嚴格停擺措施後復工復產。據報，美國目前累計病亡數已超過12.8萬，幾乎佔全球死亡病例總數的四分之一。

特朗普為周四齣爐的一份報告慶祝，該報告顯示，隨着更多的餐廳、酒吧和零售企業恢復運營，美國6月非農就業崗位創紀錄增加480萬個。特朗普在白宮對記者表示：“今天的報告證明我們的經濟正在強勢復蘇。”同時，他還鼓吹他領導的政府為抗擊疫情所做的努力“是空前的”。

目前就業崗位仍比大流行前的水平少1,470萬個。

該報道稱，讓經濟保持強勁是特朗普尋求在11月大選中連任的一個重要政綱。預計將成為民主黨候選人的拜登周四猛烈抨擊了特朗普的發言。“不要再宣告勝利了，還有近1,500萬美國人仍因疫情而處於失業狀態，不要再忽視這場大流行和美國人民正在因此喪生的現實了，”拜登在一次演講中說，“採取行動，發揮領導作用，否則就讓賢，這樣其他人就可以行動了，總統先生。”

據路透社說，美國周四新增新冠病例超過5.5萬，創出全球新的單日最高紀錄，美國總統特朗普則再次將其歸因於美國檢測工作。

過去一周美國新冠病例激增，讓特朗普對疫情危機的處理飽受質疑，數個州的州長已經暫停經濟重啟計畫。

特朗普在周四夜間發布的推文稱，“新冠病例上升，是因為我們的檢測範圍非常龐大且工作出色，遠勝於其他任何國家，”

特朗普說，“這是個好消息，更好的消息是死亡率在下降。”

截至周四晚間，美國新增病例達55,274例，超過巴西6月19日創下的全球單日紀錄54,771例。

根據路透社周四的一項分析，美國37個州新增新冠病毒感染病例增加，這是最新的嚴峻跡象，表明一度被認為減弱的新冠疫情再次迅速蔓延。

佛羅里達州周四報告新增病例超過1萬例，創迄今為止最大增幅，且超過了歐洲所有國家在疫情最嚴重時期的數字。該州6月時是美國疫情爆發最嚴重的州之一。

在另一個疫情中心，加利福尼亞州檢測呈陽性的病例增加37%，住院人數在過去兩周上升了56%。