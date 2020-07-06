第二次大流行緊急狀況? 新冠病毒變種傳播力增6倍

全世界新冠肺炎確診患者超過1000萬人的情況下，每天的確診患者超過20萬人，傳染速度越來越快，新冠疫情第二次大流行的恐慌正在成為現實。也有分析稱，出現了傳染力最高提升了6倍的變種新冠病毒。據世界衛生組織（WHO）統計，當地時間4日，全球新冠確診病例增加了212326例，刷新了上月28日（19.0566萬人）的紀錄。以美國、巴西、印度等國為中心，傳染正在擴大，擴散速度也在加快。今年6月一個月內的確診病例為595.6224萬人，占今年前6個月確診病例的55%。

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據朝鮮日報今天報道稱，傳播力達6倍的變種新冠病毒引發緊急狀況。

韓國國內的疫情也從4日開始連續3天出現60多名確診患者，達到了大邱新天地餘波未了的今年4月初的水平。韓國中央防疫對策本部副本部長4日表示：“一線流行病學調查官們說，最近新冠病毒的傳播速度比大邱和慶北地區發生的病毒更快。（海外）研究結果發現新冠病毒的部分變異群——也就是所謂的GH型病毒——傳播力可能要高出6倍。”

根據基因碱基序列不同，新冠病毒分為主導中國初期流行的S型和之後以亞洲圈為中心流行的V型，以及在韓國國內引發大邱新天地集體感染的G型。其中G型變異成為GR和GH等，GH型的傳染力最高可達6倍，美國研究人員2日在國際學術刊物《Cell》上發表了這一研究結果。對999名英國患者進行調查的結果顯示，病毒的濃度是新冠擴散初期的6倍左右，傳染擴散速度也會相應加快。