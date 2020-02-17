約翰埃爾頓也染肺炎了 台上泣不成聲 但病毒叫『會走路的肺炎』

英國傳奇歌手埃爾頓強（Elton John）昨晚在新西蘭奧克蘭開唱，卻因感染非典型肺炎而失聲，不得不中斷表演，他流着眼淚向台下粉絲道歉。

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據法新社今天報道說，埃爾頓染非典型肺炎失聲，中斷演唱會難過道歉。這位72歲流行樂巨星以沙啞聲音告訴台下聽眾說，「我不能唱了，我完全失聲了。」據埃爾頓說，「我必須走了，我很抱歉。」在樂迷的打氣聲中，埃爾頓強流着淚向群眾揮手，由團隊成員扶持着步下舞台。

據約翰埃爾頓之後推文說：「今天稍早我診斷出感染俗稱『會走路的肺炎』（walking pneumonia），但我鐵了心要給大家最好的表演…我全力表演，由衷而唱，直到我的聲音不能再唱為止，我很失望，深感懊惱與抱歉，我已盡全力而為。」

法新社說，會走路的肺炎是一種常見的黴漿菌肺炎。據美國疾病管制暨預防中心（CDC）說法，這屬於非典型肺炎，會導致呼吸系統輕度感染，癥狀包括疲倦、喉嚨痛、發燒與咳嗽，有時候可能發展成全面性肺炎。

該報道說，埃爾頓強傳出病倒消息的同時，全球衛生當局正忙着抵抗俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。新西蘭目前為止未傳出確診病例。

埃爾頓強2018年起展開「再會了，黃磚路」（Farewell Yellow Brick Road）全球演唱會，主辦單位標榜這是歌迷在「約翰叔」退休前聽他唱現場的最後機會。埃爾頓強這次巡演預計2020年在倫敦落幕。