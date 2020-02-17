譚德塞：現在判斷感染病例是否真正下降為時過早

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞周一接受媒體採訪時表示，根據中國官方給出的最新數據顯示，新感染新冠病度肺炎的病例正在下降。他同時直言，“所有的可能都尚在桌上”，現在判斷新冠病毒感染病例是否真正下降還為時過早。

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譚德塞稱，中國疾病預防控制中心新冠肺炎應急響應機制流行病學組發表的新冠肺炎研究《新型冠狀病毒肺炎流行病學特徵分析》報告，為各方了解在這約44000多名被研究的病例中感染患者的年齡分布、病患嚴重程度和死亡率帶來了便利。該報告對截至2020年2月11日中國內地報告的超過7萬病例的流行病學特徵進行描述和分析。譚德塞指出，“這一數據顯示新感染新冠肺炎的病例正在下降”。但他也不忘表示謹慎稱，“這一趨勢必須得到小心地解讀，不同的趨勢可根據新感染病例的人數而發生改變”。他並指出，“現在判斷新冠病毒感染病例是否真正下降還為時過早；所有的可能目前都仍留在桌上”。

譚德塞稱，（截至目前為止）中國發現了70635例確診病例，包括1772例死亡病例。他介紹稱，在過去的24小時中，中方報告了2051例新確診患者，這一統計則包括通過實驗室檢測和臨床觀察CT掃描得出的結果。與此同時，中國國外大約有將近700例的新冠肺炎病例於全球的其他25個國家確診。世衛組織突發衛生事件規畫執行主任瑞恩（Mike Ryan）還發言稱，“主要的問題是，我們是否在中國之外觀測到有效地病毒社區傳播，當下來看並未如此”。他稱，這一病毒對每100000人中的4人進行攻擊，特別是在武漢市和湖北省。

瑞恩說，“這是一場非常嚴重的（病毒）爆發並具有繼續上升的潛力。但我們應將具體感染患者的數字也算進來。湖北之外，疫情只對很小、很小、很小的一部分人群產生影響”。他並對近來多家郵輪公司採取的預防措施提出意見，認為“如此下去是否要到將全球所有公車都停下來為止”。譚德塞則補充稱，“相應措施應對照實際情況，基於公共健康科學和證據的基礎之上，地毯性的措施或不會幫助（防疫）”。事實上，世衛組織近期由於其在處理疫情上的屢次表態和建議與西方多國所隨後採取措施產生不小差異，被指未能有效起到警戒疫情的作用而備受爭議。