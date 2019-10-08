2019年諾貝爾物理學獎揭曉 天體物理五年內三次得獎

瑞典皇家科學院在周二宣布，將2019年諾貝爾物理學獎授予加拿大裔美國宇宙學家詹姆斯·皮布爾斯(James Peebles)、瑞士天體物理學家米歇爾·馬約爾(Michel Mayor)和瑞士天文學家迪迪埃·奎洛茲(Didier Queloz)，以表彰他們在宇宙學和地外行星相關領域的研究貢獻。

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諾貝爾物理學委員會成員、烏爾夫·丹尼爾森教授(Ulf Danielsson)在頒獎儀式宣布時向媒體表示，“今年的物理學獎獲得者為我們的宇宙描繪了一幅比我們想象中更奇特、更奇妙的圖畫。”三名科學家將分享900萬瑞典克朗（約合91萬美元）獎金，其中一半獎金授予美國普林斯頓大學的皮布爾斯教授，獲獎理由是“對於物理宇宙學方面的理論發現。”另一半獎金授予瑞士日內瓦大學的馬約爾教授，以及瑞士日內瓦大學和英國劍橋大學的雙料教授奎洛茲，獲獎理由是“發現了圍繞其他類太陽恆星運行的系外行星”。

瑞典皇家科學院在新聞公報中說，皮布爾斯對宇宙學的洞見豐富了整個領域的研究，他的理論框架自上世紀60年代中期發展起來，成為當代宇宙學的基礎。利用皮布爾斯的理論可以推算出，宇宙中95%都是神秘的暗物質和暗能量，將猜想變為了科學。這是當代物理學所面臨的重大謎團和挑戰。皮布爾斯在發布會的電話連線採訪中說，他是與各國專註該領域的科學家一起工作才獲得靈感並取得成果，這是“科研團隊的共同貢獻”。他還鼓勵立志投身科研事業的年輕人，“如果你熱愛科學，那麼會在進入科學世界後迷戀其中”。

同樣獲獎的馬約爾和奎洛茲則在1995年10月，宣布首次發現太陽系外的一顆行星。它圍繞我們的銀河系中的一顆類似太陽的恆星運轉。這一發現開啟了天文學的一場革命，自那時以來，銀河系已經發現了4000多顆系外行星。這些行星挑戰了我們對行星系統的先入之見，並迫使科學家修正他們關於行星起源背後的物理過程的理論。馬約爾和奎洛茲在接受電話採訪時說，因為他們的“整個職業生涯中最令人興奮的發現”而獲得諾貝爾獎，這“簡直是非同尋常”。對於這三位科學家的成就，瑞典皇家科學院常任秘書戈蘭·漢松也評價稱，今年的獲獎研究為“我們理解宇宙演化和地球在宇宙中的位置作出了貢獻”。

諾貝爾物理學獎主要集中四個領域，粒子物理、天體物理、凝聚態物理、原子分子及光物理。由於此次摘得桂冠是研究天體物理的三位科學家，過去五年當中，天體物理的成果已經三次得獎。除了今年以外，還有2015年的中微子振蕩(屬於天體物理或粒子物理)以及2017年引力波的發現。而從1901年至2019年，諾貝爾物理學獎已頒發113次，被授予“在物理學領域作出最重要發現或發明的人”，其中最年輕的獲獎者為25歲，最年長者為96歲。此前歷屆得主中僅有三位女性。他們中還包括6位華人科學家獲此殊榮，包括李政道、楊振寧、丁肇中、朱棣文、崔琦和高琨。