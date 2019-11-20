法國政府提應急方案因應法國公立醫院大罷工

巴黎成千上萬的醫生、看護、護士、醫院院長及大學生集體走上街頭示威要求更多的人力資源 2019年11月14日

法國政府面對公立醫院大罷工後，周三(20日)就公立醫院問題提出一項應急方案，其中包括2020年開始，實施每年補充預算3億歐元措施在內的工作人員的工作獎金、醫院的補充預算和吸收醫院債務等的計畫措施。

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政府今天就公立醫院提出一項應急方案，內容涉及工作獎金，預算的補充，以及吸收公立醫院的債務，例如對於預算，政府提出將補充預算3億歐元，未來三年當中將額外增加15億歐元的預算。另外，政府將部分吸收公立醫院的債務(300億歐元債務中的100億歐元)、發給醫護人員多項獎金、並將重新審視公立醫院醫生的地位。

法國公立醫院在經過一些年的緊縮政策後，公立醫院預算可說大出血，總理與健康部長針對此，20日提出了一個緊急性的方案。

根據代表法國公立醫院的聯盟組織估算結果，總理20日的公布，配合提高國家健康保險支出金額，撥款給健康領域預算一般達到2,45 %（現今比例為2,3 %）；把國家醫院健康保險支出預算的比例由2,1 %增至2,5 %。

法國政府面對公立醫院日前舉行前所未有大規模的社運後表示，20日宣布一個必須“強化”並“加速進行”的一項《應急方案》；這也是一年多前所宣布的一項策略。

法國總統馬克龍上周四在前往Epernay視察的空檔之際，臨時發表的一項演說中，他最終也承認說：“情況比我們過去所分析的更嚴重。”他並承諾要針對公立醫院做一些《力度強大的決定》。與此同時，約有數千名公立醫院的部門主管、醫生、護士、看護及住院醫師舉行全國大罷工，有四分之一的醫生、十分之一的醫藥醫療人員參加罷工。

公立醫院醫療人員工會兩周多前提出的一次無限期罷工，旨在對對政府提出的退休改革政策。主題馬克龍說，他“聽到公立醫院人員的怒火及憤怒”，然而他卻不打算改變當初所提出的解決方案，也就是他的《2022我的健康》方案；這是他於2018年9月親自提出的，他說：“這將朝正確的方向走，但將不會速度夠快的進行。”

馬克龍因此要求其執政團隊《加速度》、《力度更強》地投入進行。法國健康部長布贊助今年七月及九月宣布三年內投入7.5億歐元，但這仍無法讓這項前所未見大規模的公立醫院急診室從三月開始的大罷工停下來。

從巴黎開始發動的這項示威遍布全覆蓋。上周，已有268家公立醫院加入罷工行列。

工會甚至呼籲11月30日再發動一次示威遊行，接着10天後，將有住院醫師舉行無限期罷工。

他們的訴求仍是《提高薪資及工作人員、停止關閉醫院病床》。那些公立醫院領導們十月底曾經要求政府提撥2.5以的額外預算。