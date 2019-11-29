美國聖誕購物季開始，市場價格平穩，未受加征中國商品關稅影響

感恩節過後的11月29日，稱作“黑色星期五”，從這一天開始一直到12月25日聖誕節，是傳統上的美國聖誕購物季。星期五，許多商店提早開門，人們也和往年一樣，蜂擁進入商店搶購減價商品。之前消費者們擔心，由於特朗普政府加征中國進口商品關稅，會導致聖誕購物季商品價格上漲，但這種情況並沒有出現。

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美國零售分析公司Profitero在感恩節前所做的市場價格研究顯示，美國零售商在聖誕購物季到來仍維持價格穩定。主要零售商在網絡銷售的電子產品價格有小幅上揚，但其他許多產品的價格基本與往年持平。對零售商來說，這段期間的營收通常占年度營收近40%。

Profitero比較今年10月至11月期間和去年同期家電、電子產品、玩具和電玩遊戲等關鍵產品的價格。調查的銷售平台包括沃爾瑪（Walmart）、亞馬遜（Amazon）、目標（Target）、百思買（Best Buy）、遊戲機零售店GameStop以及文具店訂書釘（Staples）。

Profitero資深副總裁安德森（Keith Anderson）表示，零售商對電子產品的報價，較去年同期平均高2.3%；而玩具價格下降0.2%，電子遊戲機價格下降2%。

所有類別產品平均漲價0.9%，漲幅低於同期的平均通膨率。2018年通膨率為2.4%，2019年迄今為1.8%。

這項分析表明，儘管加征中國進口商品關稅使零售商品成本小有增加，但零售業已將增加的成本消化，並未轉嫁給消費者。