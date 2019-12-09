柏林熊貓小寶寶 今日取名夢圓、夢想

8月31日，柏林動物園出生的一對熊貓雙胞胎,今天取名為夢圓和夢想。

夢圓、夢想，這是柏林動物園周一宣布的，為8月底出生的熊貓雙胞胎寶寶取的名字。柏林動物園決定給兩個熊貓寶寶起傳統的中國名字。

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按中國的傳統，在出生100天後，會為這兩隻小哺乳動物過百日，屆時將由柏林市長邁克爾·米勒（Michael Müller）和中國駐德大使吳懇一起向媒體介紹熊貓寶寶。

夢想和夢圓是通過人工授精後，8月31日出生在柏林動物園的，它們目前體重都約有六公斤。

不過，柏林動物園（Berologic Garden）的遊客要等到2020年初才能看到這兩隻可愛的小寶寶，這是因為，柏林擁有兩家動物園，熊貓寶寶要熟悉位於柏林老城區的Tierpark動物園的家庭環境之後，才方便和觀眾見面。

兩種熊貓寶寶的父母分別是媽媽夢夢和爸爸“嬌慶”， 自2017年以來，一直生活在德國首都，它們是德國境內唯一的大熊貓，兩隻寶寶的誕生對德國來說是第一次。

兩年前，落戶柏林的這兩隻大熊貓，是北京“大熊貓外交”的新篇章，這一外交方式是為了維持與夥伴國的良好關係。

中國派遣這些特別的大使到十幾個國家去，其中包括法國，且在前年生了熊貓小寶寶。

生在外國的熊貓寶寶通常在斷奶後，和父母生活三到四年，然後被送回中國。

據了解，柏林動物園每年向中國支付約一百萬美元，合九十萬歐元的租金，租賃成年熊貓。根據北京的說法，這筆款項被重新投到保護大熊貓的項目中。

不過，動物園沒有提供任何有關為熊貓寶寶支付金額的信息。