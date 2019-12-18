商人遭打爆頭還被控襲警上庭前15分鐘控方證據不足不告了

香港淪為警察國家，警察不但暴力偏袒執法，而且還野蠻檢控。一名商人因為不滿警察亂射催淚彈與警察理論，不但被打至頭破血流縫了十針，而且還被控襲警罪名。然而被告17日上庭應訊前15分鐘，控方一句因證據不足於是不告了，被告卻因此平白無辜身心受損一個多月。這個案例足可反映由政府主動散播的白色恐怖已玷污了香港的法治。法官在裁定被告無罪釋放時還訓斥控方，警員經常在檢控書上隱姓埋名用英文ABCD代替，對法庭造成不必要的不便。

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現年51歲的被告謝永靈獲法庭無罪釋放兼索取訟費得直，他在法院外感謝法庭還他一個公道，指訟訴令他心理壓力很大並影響生活，“被人打反而被人告，真的很不公平”。被問到會否循民事向警方索償，他指“那些是黑警喔”，他身旁的女親友則指，在與律師商討後不排除向警方索償。

根據保安局11月14日發布的統計顯示，至當時被捕的4319名示威者中，有167人獲無條件釋放，但仍有3508人的案件仍在調查之中，已經或正在司法程序之中的人數（即包括本案被告謝某在內），有644人。其中更有34人自六月份已被捕，但直至11月14日，他們的案件仍在調查之中。數據足可反映，警方抓了再算，然後才認真“查案”，已是常態。

報稱職業是商人的謝某，家住將軍澳，該區上月4日發生激烈警民衝突，警方當晚瘋狂施放多枚催淚彈試圖驅散人群，科技大學二年級學生周梓樂亦在當晚神秘摔死在當地的一個多層停車場內。

根據案情顯示，謝家中當時有一子一女，但恐怕催淚彈滲入家中影響子女健康，遂戴上裝備下樓與警察理論，要求警方考慮附近居民的健康，停止施放催淚彈，但警方聲稱期間被告推撞警員，於是被逼制服被告，期間被告頭部遭到警棍交加，事後到醫院縫了十針，而且還被控襲警。至於聲稱被襲擊的警員，則無一受傷。

被告原被控於11月4日在將軍澳唐明街公園外襲擊警員A及警員B。控方今指，調查後基於證據不足，申請撤回控罪。

辯方呈上被告及其中一名警員的醫療報告，指該警員事實上並無受傷，只是右手肘有觸碰後的傷口；反而被告傷勢更為嚴重，上次提訊時頭部更包住紗布，“究竟誰襲擊誰，都可以從醫療報告中作出推論”。

署理主任裁判官徐綺薇問，該份警告醫療報告是屬於警員A或是B，辯方則謂，因控方未有披露警員身份，故無法回答。裁判官聞言不滿指：“所以就應該要披露。”控方同意警員傷勢並不嚴重，又指若案件進入了審訊階段定會披露警員身份。裁判官即打斷指：“控方長期用ABCD來代表警員，系對法庭有潛在的難處同不方便，那麼現在究竟是警員A還是B？”此時公眾席傳出笑聲，控方則補充指醫療報告屬警員B。

辯方又指，襲警罪簡單，實不應將案帶上法庭後才因證據不足而在此階段撤控，要求申請訟費，並透露控方在開庭前15分鐘才通知撤控，辯方未有足夠時間準備申請訟費文件，料訟費為約3萬元。

控方反對訟費申請，指案發當日有約一百人堵塞將軍澳交通要道。約凌晨1時半，警員準備撤退之際，被告卻衝出來挑釁警員，被告當時戴頭盔、背心和豬嘴等“呼吸器”。警員作出警告後向被告噴胡椒噴霧，惟被告仍繼續衝向警員防線，涉搶胡椒噴霧，控方認為被告無故、無理地挑釁警員，“自招嫌疑絕對存在”。

辯方反駁，與警員理論不等於自招嫌疑；即使是自招，控方亦未能證實襲警指控，此案根本不應第一時間帶上法庭，若以其他方式處理調查，便不會浪費法庭時間和公帑。裁判官最終批准訟費申請，由於雙方未能就訟費達成共識，將交由聆案官評定。

據辯方指，被告遭制服後，頭部兩處裂傷、太陽穴紅腫、膝頭及背部擦傷，事後須留院，頭部縫十針。而他於上次提訊時，右邊頭部及後腦位置均貼有染血紗布。