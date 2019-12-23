美國流感大爆發，蔓延30個州，370萬人感染，2000多人死亡

在聖誕、元旦到來之際，流感在美國爆發，聯邦疾病防治中心(CDC)公布的報告指出，疫情已蔓延30個州，包括加州、紐約州和華盛頓州等，甚至蔓延到美國屬地波多黎各。迄今全美至少有370萬人感染，已造成近2000多人死亡，其中有19名兒童。各州的感染病例仍在持續增加中。

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CDC指出，今年的流感和往年最大的差別是大多數患者都感染名為B/Victoria的菌株，這些病毒更頻繁地攻擊兒童和年輕人。B菌株引起嚴重感染的可能性比A菌株少，不過，現在已出現A菌株的感染正在增加的證據。

CDC指出，今年流感疫情爆發的時間比以往更早，是近十年來首次在12月前就超越全國平均最低感染率。上一次出現這樣的情況是2003年至2004年的A菌株流感季。另外，今年疫情擴散的速度也比以往更快，據醫學資訊網站《醫學日報》（Medical Daily）報導，每年的流感季大約在10月到第二年5月，而12月至2月之間是流感季的巔峰期。

CDC發言人諾德隆德(Kristen Nordlund)表示，流感疫情將會持續加重，民眾有45%的機率可能會感染，但過了寒假之後疫情將會趨緩，1月的感染機率會降到30%，到了2月會降到20%。