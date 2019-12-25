教皇聖誕致全城與全球 呼籲世人無條件互愛

自從13世紀以來，教皇發表聖誕致辭是年年的傳統。教皇方濟各今年12月17日剛過完他的83歲生日，12月25日午間在梵蒂岡對聚集於此的數以千計的基督教信眾發表聖誕致辭。

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這一“致全城與全球”文禱每年要舉辦兩次，第一次是在復活節，第二次是在聖誕節。今年的4月21日，教皇方濟各對斯里蘭卡250人死亡，500人受傷的特大恐怖襲擊案表述了其悲傷，稱自己和所有遭遇如此重大暴力的受害者站在一起。他還呼籲放下造成利比亞流血的武器，譴責敘利亞人民遭受的慢性衝突，並提及了也門的孩子，正在死於饑荒和戰亂。而本次聖誕節之際，他關注的國際焦點也有菲律賓颱風，南蘇丹和平進程，敘利亞等中東戰亂，委內瑞拉動蕩，國際反恐等。

在昨日的平安夜傳統佈道中，教皇方濟各強調了“面對商業思維，要保持無條件和不付費的愛”。他認為，“聖誕節讓我們想起，神繼續愛着所有的人，甚至繼續愛着最糟糕的人”。他表示，“神的愛是無條件的，不需要付費的，正是這種免費的愛，才使得和平與快樂遍地開花”。教皇方濟各呼籲，“不要等到他人尊重我們的時候，再去服務於他們；我們要做那個邁出第一步的人”。

前幾日，教皇方濟各還對教廷影響力的逐漸走弱表示了擔憂，他認為，“基督教時代已經過去了，如今教廷已經不是製造文化的唯一機構，也不是最受人關注的機構”，並呼籲時代的變化，使得教廷有必要改變教士的心態。