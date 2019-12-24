美宇航員首度參與“追蹤”聖誕老人：證實行經印度上空

美國宇航員摩根（Andrew Morgan）在周二於國際空間站（International Space Station）透過視頻連線表示：“我們已獲得視覺證實，聖誕老人正行經印度南部上空。”

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北美防空司令部（NORAD）是一個由美國和加拿大共同組成的軍事機構，成立於1958年5月12日，作用是由美加兩國作北美地區空中聯合防衛。該機構的主要職責為：監視所有在北美上空（包括太空中）的人造飛行器；偵測，確認可能對北美進行攻擊的所有飛機，導彈，太空飛機，並向兩國政府作可能遇襲的警報；整體北美領空的控制及監視；整體北美領空的防衛。美國總統和加拿大總理為此機構的共同總司令。此單位指揮官為四星上將，2004年之前皆為美國空軍上將擔任，之後美國海軍上將和陸軍上將都曾擔任此單位司令，副司令則由加拿大將領擔任。

因此可以看到，北美防空司令部是相當嚴肅又慎重的一個國際軍事合作部門。但是讓它最出名的，卻是一個特別無厘頭的小傳統。1955年聖誕前夕，美國《科羅拉多斯普林斯新聞》報（The Gazette）在刊登一起邀請小朋友致電聖誕老人的廣告中，誤將電話號碼植為北美防空司令部指揮中心電話，讓當年北美防空司令部的平安夜因為電話鈴聲不斷而不寧靜。

從1955年開始，每到聖誕夜，這幫平時嚴肅緊張到不行的軍人，就開始發動他們超級高科技的雷達系統，煞有介事地追蹤起聖誕老人的行蹤，然後報告給全世界的每一個人。截至2018年聖誕節，北美防空司令部還建立了專門的三維地圖網站以及發布了手機應用，提供7種語言服務，供人們實時查看聖誕老人路線。美國總統特朗普夫婦此前也曾參與過該機構的年度志願工作，在平安夜接聽了部分孩子的電話，向他們通告聖誕老人的行蹤。

而在今年的這一活動當中，來自美國宇航局的宇航員首次與北美防空司令部合作，參與追蹤聖誕老人行動。摩根宇航員在上傳至Youtube的視頻中介紹稱，“國際空間站目前在地球上空250英里處，時速1萬7000英里，處於非常有利的制高點，可以看到聖誕老人每年一度的環球之旅。”對於他的報告，北美防空司令部則回應稱：“北美防空司令部感謝摩根上校和國際空間站團隊的支持。”根據北美防空司令部提供的信息，聖誕老人在北京時間24日傍晚5時30分從北極出發，目前正處於阿爾及利亞境內的撒哈拉沙漠上空。