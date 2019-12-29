26萬人連署反對也沒用 悉尼照常辦跨年煙火秀

悉尼跨年煙火已經成為每年全球矚目的節目，但在今年 澳洲各地野火狂燒形成的有毒煙霧瀰漫悉尼等其他重要城市之際，民間聯署請願要求取消悉尼跨年煙火，並運用舉辦煙火秀的經費來對抗叢林野火的請願人數已經高達26萬，不過悉尼官員表示跨年煙火將照常施放。

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據報道， 悉尼今年煙火秀花費不菲。因此，民間請願書主張，這筆經費若用在支持義消和飽受嚴重旱災之苦的農民身上會比較好。澳洲各地野火狂燒形成的有毒煙霧，已經籠罩悉尼和其他主要城市數周。

請願內指出，空氣中的煙霧已經夠多了，而悉尼港上方的大型煙火秀“可能會傷害部分民眾”。而“洪患和火災不斷，2019年對澳洲來說是災難性的一年。各省都應該向煙火說不。”

對此，悉尼市發言人表示，當局很感激民眾反對在野火危機之下舉辦煙火秀，不過取消這項慶典對受影響社群帶來的實際效益並不大。

發言人稱，我們15個月前就展開跨年慶祝活動的準備和計畫工作，用來維護群眾安全和清理作業的預算，大多都已經花下去了。與此同時， 取消活動會重創悉尼商家，也會毀了海內外數以萬計民眾為跨年活動安排好的飛機、住宿、用餐計畫。」

悉尼市議會補充說，市議會已經捐款62萬澳元來支援野火及乾旱應變措施，也會透過電視轉播煙火秀來宣傳紅十字會的一支救災基金。



接下來幾天預計將有一波熱浪橫掃新南威爾斯省部分地區，野火火勢預計將在31日惡化。



受到毀滅性烈焰摧殘，野火災情最慘重的新南威爾斯省境內多個市鎮全鎮已成廢墟，相當一整個比利時國土的面積化作灰燼，8人不幸喪命。