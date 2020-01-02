台軍黑鷹墜落 蔡英文慰問遇難上將遺孀 馬英九指不舍難過

自台北方面消息，台灣總統蔡英文在周四向當天稍早發生的台軍一架黑鷹直升機在迫降中墜毀，造成台軍參謀總長沉一鳴等人殉職的涉事家屬予以慰問和哀悼。前總統馬英九另表示，參謀總長沉一鳴，當年由他任命為空軍司令，並指，“這麼優秀的將領不幸喪生，內心相當難過、不舍。”

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台灣空軍一架UH-60M黑鷹直升機，今天早晨搭載多名將領，從台北松山基地起飛，要前往直蘭東澳慰勉部隊，因不明原因於八點零七分墜毀在新北市烏來山區桶後溪溪谷。據報道顯示，出事的黑鷹直升機上的十三名人員，是台灣空軍重要軍官，其軍銜除參謀總長沈一鳴最高階是上將外，其餘還有兩位中將、三位少將、兩位中校等。他們的職務包括後勤次長、通訊次長、作戰計畫室處長、政戰局副局長、情報次長室助理次長等。死亡八人中，包括一位上將、兩位少將，中校、少校、上尉各一位，及兩位士官長。飛機上另有五人在事發後獲救生還。

據中央社報道顯示，蔡英文指出，這起事件讓多位國軍優秀將領因公殉職，尤其是過去表現優秀及盡職的沉一鳴，她感到相當悲傷，也要對罹難者家屬致上最深的哀悼之意；後續要請台國防部協助家屬，讓罹難者安心離去。蔡英文稱，已請相關單位在救援任務結束後，展開調查工作，務必要理清事故原因。此外，也宣布即日起，所有軍事單位降半旗3天，表達哀悼之意。蔡英文還介紹稱，事發後已與沉一鳴夫人連絡過，表達慰問與哀悼之意，並稱沉一鳴夫人是她見過最堅強女性，她也了解到國軍眷屬都很辛苦。沉一鳴夫人則向她表示“會堅強下去”。

作為此次事件中遇難的台軍最高階軍官，現年62歲的沉一鳴去年7月才接任參謀總長，被指專業學養俱佳，是備受肯定的軍事將才，不但是幻象戰機首席試飛官，更在40年前曾秘密派駐阿拉伯也門共和國，擔任“大漠計畫”教官。就這一事件，馬英九在當天下午參加助選活動時指出，獲得黑鷹直升機墜落消息後，坦言心情受到影響，他稱，尤其是參謀總長沉一鳴上將，當年由自己任命為空軍司令，後續到國防部擔任軍政副部長，而後擔任參謀總長等，是非常優秀的軍官。馬英九說，當年從法國購買幻象戰鬥機，沉一鳴也是將戰機接回國內的主要人物，這麼優秀的將領不幸喪生，內心感到非常難過、不舍。

同樣就該事件，蔡英文總統爭取連任競選辦公室發聲明，表示由於今次事件，蔡英文作為三軍統帥，與行政團隊正以全力進行救援並釐清事故原因，蔡英文及副總統候選人賴清德即日起三天，將暫停選舉造勢活動及相關行程。國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室亦發聲明，表示因軍方發生重大事故，韓國瑜原訂今天的錄影專訪及明日公開行程，都將取消。希望讓社會資源與政府團隊能全力投入救援工作與理清事故原因。副總統候選人張善政原訂今日下午的公開行程，都將取消。此外，親民黨總統候選人宋楚瑜透過臉書表達深痛哀悼，並期盼蔡英文儘速穩定軍令指揮體系，讓國防戰備工作恢復常軌，以安定民心。