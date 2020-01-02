日本官員搜查戈恩東京住所 其被指有2本法國護照或與出逃有關

自東京方面消息，日產前董事長卡洛斯·戈恩(65歲)近日在保釋期間逃亡至黎巴嫩，東京地方檢察廳周四對他位於東京都港區的住所實施了入內搜查，戈恩在保釋期間曾住在這裡。另據日本廣播協會（NHK）引述消息人士的話稱，法國政府出於某種原因曾向戈恩頒發了第二本護照。這兩本法國護照原本都交給了律師保管。

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擁有法國、黎巴嫩和巴西三國國籍的戈恩通過美國代理人在12月30日發表的聲明中寫道，“我並非逃離審判，而是逃離不公正與政治迫害。”戈恩的聲明稱，“我人正在黎巴嫩。我已不是有罪推定、無視我基本人權的不當日本司法制度的人質。”他於2018年11月19日在東京機場被日本官方逮捕，面臨包括隱匿收入、挪用公款等4項罪名指控，但戈恩本人否認這些指控。消息人士稱，日本移民管理部門的數據庫中沒有戈恩離開日本的記錄。日本檢察官和警方正在調查戈恩如何逃出該國的細節。據黎巴嫩官員介紹稱，戈恩是持一本法國護照合法進入黎巴嫩，但是戈恩的一名日本律師指，根據戈恩的交保條件，他的3本護照必須交由律師保管。

就戈恩是如何順利出境並飛離日本之謎，NHK的報道引述消息人士的話稱，今年5月，出於需要，戈恩的律師請求日本法院改變保釋條件，法院因此允許戈恩持有他的第二本法國護照，但是護照放在一個上鎖的箱子中。此前，部分黎巴嫩媒體報道稱，戈恩被藏在樂器的箱子里從大阪關西機場出境。據法國報紙報道，離開日本後，戈恩或許從土耳其乘坐私人飛機抵達了黎巴嫩。使用私人飛機時必須事先向機場管理方提交申請。據稱申請時無需填寫乘機人姓名，但出境時則和民航一樣，必須當面確認。有分析指，抵達土耳其的戈恩或許繼續使用其持有的第二本法國護照合法入境，並同樣以此繼續前往黎巴嫩入境。戈恩的日方律師弘中惇一郎在周四介紹稱，他們的律師團隊持有戈恩名下的三國護照，但未提及戈恩被指所擁有的第二本法國護照內容。