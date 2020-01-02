美國體育史上第一職業經理人 NBA前總裁大衛·斯特恩去世

美國籃球職業聯賽（NBA）前總裁大衛·斯特恩在當地時間1月1日因病去世，享年77歲。這一消息被發布後，包括NBA著名的喬丹、奧尼爾、克勞福德和霍福德等球星紛紛在網上發文悼念。喬丹評價說，“沒有大衛-斯特恩，NBA就不會是今天的樣子。沒有大衛，就不會有今天的我。”

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就這一消息，他生前曾長期供職的NBA介紹稱，斯特恩去年12月12日突發腦出血，隨後進行了手術搶救。在同病魔搏鬥了三周之後，斯特恩最終不幸離世。NBA現任總裁蕭華隨後通過聲明宣布了這個悲痛的消息。聲明寫道，“長達22年，我一直都近距離觀察大衛工作，他是我的導師，也是我最親愛的朋友之一。”蕭華在聲明中指出，“和每一位NBA傳奇一樣，大衛擁有卓越的天賦，但是他總是強調最基礎的東西 準備、對細節的專註以及努力。” 蕭華的聲明稱，“1984年，大衛成為NBA總裁，當時聯盟正處在一個十字路口。”蕭華補充說，“在斯特恩擔任總裁的30年裡，他開創了現代全球化的NBA。因為大衛，NBA真正成為了一個全球品牌，他不僅是歷史上最偉大的職業體育聯盟總裁之一，更是他所在的時代里最具影響力的商業領袖之一。NBA的每一位成員都受益於大衛的願景和激勵。我們向大衛的妻子和家人表達最沉痛的哀悼。”

斯特恩被認為是當今世界偉大的職業經理之一，1984年他開始擔任NBA聯盟的總裁職務，通過有力的商業包裝、明星戰略以及國際化推廣等措施將NBA發展成為世界上成功的職業體育聯盟，年運營收入超過30億美元，以43種語言傳播到215個國家。旗下不僅擁有NBA、WNBA和NBDL三大聯賽，還同時囊括了電視台、網絡、雜誌等媒體，經營範圍涉足影視、餐飲、服裝等各個領域，是可以將觸角伸向全球的龐大體育娛樂帝國。與此同時，NBA在斯特恩任職30年間帶領聯盟飛速發展，並成功打開這一商業品牌和文化傳播在中國市場的大門。

1984年，斯特恩上任成為NBA總裁，他後來在一次演講當中回憶稱，“1984年底，當時我和中國籃協的相關人士一起在斯普林菲爾德籃球名人堂參加活動。我在當時對他說‘如果中國男籃可以來美國打一場比賽，那一定能夠極大限度的增加我們的友誼。’當然，這一切並不像現在所說的那麼簡單，可在不久之後我們收到了一份電報，上面告知我們中國男籃何時會到達，一切都是這樣開始的。”他透露稱，當時中國男籃與克利夫蘭騎士進行了一場比賽。1989年，他更是親自來到北京，希望能夠讓NBA的比賽登上中國的電視熒幕。於是就有了令中國球迷耳熟能詳的那個故事，斯特恩出現在了中央電視台門口，在寒風中苦等了不少時間，最終將比賽錄像帶交付央視，並開啟了雙方達成合作協議的可能。

斯特恩回憶稱，當時“我以為我們約好了，但央視的李先生卻表示他的記錄中沒有任何預約信息。”由於外籍人士進入中央電視台需要向上級請示，因此當時的他只能在傳達室苦等。對此，曾任央視體育中心主任的馬國力在一次公開採訪中回憶，當時在央視接斯特恩的是一位叫李壯的同事，當時在央視的總編室工作。斯特恩當年確實在央視東門的傳達室等候了一段時間，因為當時要進入大樓必須要拿門條。不過，雖然斯特恩在門外等了一個小時，可他只用了半個小時就跟央視談好了合作。斯特恩表示，“協議規定我們有義務向央視免費提供賽事實況，並對第一次贊助產生的收入進行分成。說實話，收益微薄。但是我們的比賽得以在中國廣泛傳播，這對於我們的發展至關重要。”

隨着雙方協議的初步達成，起初的幾年，NBA都免費的向中國提供錄像帶。1994年，中央電視台第一次以直播的方式播出了NBA總決賽的盛況。電視轉播的開展，讓NBA在中國的影響力進一步擴大。1999年，王治郅成為了首位被NBA選中的亞洲球員。2001年，他正式登陸NBA，一年後姚明當選為狀元秀成為了首位沒有美國籃球背景的外籍狀元。2004年起，NBA開始舉辦中國賽，當年的賽事分別在上海和北京舉行，對陣雙方是擁有姚明的休斯敦火箭，以及劉煒正在試訓的薩克拉門托國王隊。有報道指，1984年成為NBA總裁的斯特恩，於2013年退休。剛任總裁時，NBA聯盟的收入為每年1.65億美元，球員平均年薪為29萬美元；當他於2013年退休時，聯盟的收入已增至每年55億美元，平均年薪增長到570萬美元。擔任總裁期間，斯特恩並讓聯盟由23支球隊擴容到30支。他設立了“工資帽”，組建了WNBA以及發展聯盟；頒布了禁藥令，並一手領導了NBA反毒品、興奮劑狂潮。

就此番斯特恩去世的消息，湖人隊當家球星勒布朗-詹姆斯也與眾多其他球星一樣，通過IG向斯特恩表示哀悼。詹姆斯在IG上曬出了2003年NBA選秀大會他以狀元秀身份上台與斯特恩握手的照片，並寫下了這段文字。“我永遠都不會忘記你在台上喊出我的名字，然後我和你握手。我的夢想成真了！”他寫道，“感謝你對籃球這項美麗運動的付出，它改變了許多年輕人與孩子的人生。更重要的是，你的願景讓我們的比賽成為一項全球化的運動，而且只有你可以讓這個願景實現！你做到了。讓我們的比賽成為全世界最棒的運動！很榮幸能夠認識你。請在天堂安息，大衛-斯特恩！在這個困難的時間，我要向你的家人和朋友表示哀悼！”