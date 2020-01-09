美國正面臨嚴重流感季，50個州中有46個州廣泛流行

美國聯邦疾病防治中心(CDC)最新發布數據顯示，美國正面臨嚴重的流感季節。全美50各州中46個州的衛生當局在2019年12月最後一周均已呈報流感活動“廣泛流行”。

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聯邦疾病防治中心表示：這一季流感病毒很不尋常，今年的流感疫苗或許無法很有效對抗正在流行的流感病毒。全國有流感癥狀者前往看診的比例，幾乎飆升至2017 18年流感季節的最高峰值。兩年前的流感季是10年來最嚴重，約6萬1000人死於流感。

聯邦疾病防治中心國內流感監測小組負責人布拉默(Lynnette Brammer)表示，這一年的流感季開始得特別早。去年11月下旬，從德克薩斯州到喬治亞州的深南地區，都受到流感重創。流感病毒隨後在加利福尼亞州和落基山脈各州爆發，但直到最近散播到東北地區。

布拉默表示，這次流感大多數病例是由一種非常不同的B Victoria病毒引起。這種乙型病毒對兒童的影響往往比成年人和老年人大得多。本季到目前為止，有27名兒童死於流感。但小兒死亡人數通常到1月中旬才達到高峰。還有另外一種流感病毒A(H1N1)pdm09的流行情況也在上升中，它是“豬流感”大流行的後代 。豬流感2009年首次在美國出現，然後演變為季節性流感。