法國人對媒體信任度陷入空前危機

根據一個法國調研機構的一項年度調查結果顯示，法國民眾與新聞媒體機構之間的關係直落下降：59 %的法國人表示，仍然《很有興趣》或《相當有興趣》跟着媒體的傳播來關注時事；但此比率比上一年減少了8個點數。法國人對媒體的信任度也創歷史新低，只有50% 法國人表示信任媒體。

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根據法國世界報引述天主教十字架報康塔爾研究機構(l’institut Kantar)所作的年度調查結果顯示，法國民眾與新聞媒體機構之間的關係直落下降。調查結果，59 %的法國人表示，對仍然《很有興趣》或《相當有興趣》跟着媒體的傳播來關注時事。但這比率比去年減少了8個點數。

這是1987年開始這項調查以來，數據下墜幅度最大的一次。這也證實了幾年來的一個傾向，亦即在2015年恐怖攻擊發生後，法國人對於媒體關注感興趣的程度達到76%的高峰，幾乎接近1993年的77% 最高紀錄。

至於調查結果，法國人對於媒體的信任度，一直非常的低，如2019年，只有50 %的法國人認為廣播電台的新聞是可信的，創下歷史新低。

法國人對於當時的信任度則上升了2個點數，但仍然偏低，為40 %。相反地，對於紙張媒體的信任度上升了2個點數，為46%。

最後是對於網路新聞的信任度，自2005年開始調查以來，信任度耕地，為23% (下降了2個點數)，與信任度最高時，2015年的39 %相比，落差很大。

這項數據令人擔憂，因其他調查機構同類的調查結果，也出現類似的數據。這顯示了法國民眾持續對於媒體的不信任。