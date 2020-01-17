法國鐵路公司宣布將有一經濟計畫以彌補罷工損失

法國鐵路公司(SNCF)總裁兼首席執行官讓·皮埃爾·法蘭度宣布將有一經濟計畫以彌補罷工帶來的損失。法蘭度總裁說，罷工造成的損失預計將接近10億歐元，他必須使財務重回正軌。 鐵路公司的南方軌道工會(SUD-Rail)認為，這只是為了替此前已宣布的節約計畫找一個借口。

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法國鐵路公司總裁讓·皮埃爾·法蘭度（Jean-Pierre Farandou）上任後一個月，即碰上該公司自1938年1月1日成立以來的最大規模罷工。根據法蘭度先生1月16日星期四所宣布的，這個讓他付出沉痛代價的罷工所導致的損失，最終應達10億歐元。他說為了能夠彌補一部分因罷工導致的損失，他打算進行一項經濟和撤資計畫。雖然目前要提出可能的措施為時還早，但他表示：絕對不會裁員。

法蘭度在記者面前說：“如果沒有這個罷工，我們就會有一個非常棒的2019年。”但是罷工一直延長下去，他認為：“總的來說，我們的損失離10歐元不會太遠。”他提醒說，鐵路公司現已有8.5億歐元的損失。

在這個數目上，12月5日開始的罷工意味着2019年公司短少了6億歐元的收入。但無法計算這是否會導致整體財政年度的凈虧損。他還說，我們會試着彌補罷工帶來虧損額當中3億至3.5億歐元的那一部分。

法蘭杜還說，他承諾法國國營鐵路公司的董事會將在2月底，對有關內容進行更詳細的評估，以及提出一個解決這種情況的計畫。他說，將會提出一個經濟計畫，並試圖理順情況，但沒有說明這項經濟計畫的規模。但他承諾：我不會動到正在服勤的員工。

他並指出，該計畫將不會對《非行政》的生產就業有任何衝擊，以應對這個罷工所造成的新情況及其經濟影響。