日本法務大臣視察戈恩逃跑的關西國際機場

日本法務大臣森雅子19日視察日產前會長卡洛斯·戈恩被告逃亡時所利用的關西國際機場私用噴氣機航站樓。

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戈恩去年12月29日的深夜從關西國際機場乘坐私人噴氣機逃走。關西國際機場有私人噴氣機專用航站樓，森雅子法務大臣視察了到出國為止的一系列的手續等。

卡洛斯·戈思被告逃亡黎巴嫩凸顯了日本司法制度的問題點。法律界和政界對日本的保釋制度及監控手段紛紛提出質疑，在20日召集的通常國會將展開有關現存的司法制度的討論。

律師出身的自民黨政調會長代理柴山昌彥在接受採訪時指出：將要求當局認真對待這一事件。

他認為日本的司法制度有改善的餘地，為了防止保釋中的被告逃走，應該引進在被告身上安裝衛星測位系統(GPS)裝置的制度。

法務大臣森雅子在視察關西國際機場後指出：現在不會再發生同樣的非法出境的事件了，今後將做出具體的指示，更加緊密地強化各方的合作。

以往的私用噴氣機的安檢與否由機長等來決定，在戈恩逃亡後的1月6日以後，對一切私用噴氣機安檢義務化，都必須進行安檢。

另據一直對戈恩進行採訪的律師鄉原信郎在接受共同社採訪時指出：逃亡後在與鄉原的視頻通話時戈恩表示：“策畫了能100%成功的計畫，但也有發生未能料到情況的可能性，所以成功率是75%左右”。