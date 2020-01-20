武漢肺炎四散：京深確診三例 浙江深圳又現13宗疑似個案

繼武漢之後，北京和深圳先後確診三名曾經到武漢受新型冠狀病毒感染的肺炎病例，確認香港專家憂慮，病毒已跨省擴散。隨着春運人口大量流轉，香港和中國內地各省市呼籲加強預防，中國衛健委更規定，所有發燒或肺炎癥狀病人均須查問是否曾到武漢。

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中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨(19日)午出席《城市論壇》節目時表示，部分確診個案沒有華南海鮮市場接觸史，顯示武漢其他市場或已受感染，病毒可能已在武漢內四散，而隨着中國各地改以快速測試方法，預料其他省市可能陸續有確診個案。

及至今天凌晨，北京和深圳先後公布確診武漢肺炎，是繼武漢以外第二和第三個中國城市確診武漢肺炎個案。

根據中國傳媒引述北京大興區衛健委指，區內醫療機構接收兩名發燒患者，確認是受新型冠狀病毒感染的肺炎病例，二人之前曾去過武漢。目前患者在定點醫院接受隔離治療，無呼吸道癥狀，病情平穩。當局已對密切接觸者進行醫學觀察，目前未有異常。

另外，廣東省衛健委凌晨公布，深圳確診一宗新型冠狀病毒感染肺炎個案，病者66歲，居於深圳，病情穩定。病者上月29日曾到武漢探親，本月3日出現發燒、乏力等癥狀，翌日返回深圳求醫，再過一星期才轉到定點醫院隔離治療。病者情況穩定。

其後，中國有更多地方發現疑似個案，分別是浙江省五宗，而已有確診個案的深圳，再發現多八宗疑似個案。13人發病前均曾到過武漢。

浙江省衛生健康委員會(衛健委)公布，自上周五起，溫州、舟山、台州及杭州共出現五宗疑似新型冠狀病毒個案，病者都是由武漢到浙江後出現發燒及呼吸道癥狀，目前均在定點醫院隔離治療，病情穩定，密切接觸者已進行醫學觀察，實驗室檢驗結果正在複核中。

至於已有一宗確診個案的深圳，再公布有八宗觀察病例接受隔離治療，並進行追蹤調查和醫學觀察。深圳市已啟動防控工作機制，在機場、碼頭、火車站和客運站等場所啟動體溫監測工作，加強病例排查，並會加強農貿市場管理，取締違法售賣野生動物。

在上海，市長應勇不談是否有疑似個案，他表示，上海已加強對可疑病例的甄別和篩選，對可疑病例的密切接觸人士採取相應的防治措施，強調進一步加強對公共衛生的重視，一旦上海發生確診病例，將依法依規及時向社會公布。

根據本台按各地公布資料統計，全球已有204例武漢新型肺炎確診個案。

在已累積99宗懷疑個案的香港，議員呼籲加強預防機制，包括要求所有由中國內地來港後出現肺炎癥狀的病人均須呈報，而香港大學感染及傳染病中心總監何栢良更指出，已出現確診個案的深圳，與香港交流頻繁，相信新型肺炎傳入香港的機會高，建議港府應該認清今次爆發屬重大傳染病事件，儘快在口岸增設健康申報，認為當局可參考澳門、台灣、美國的監察辦法。