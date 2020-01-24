金鼠年來臨 台灣風水師卜卦預言特朗普

2020年1月25日中國年曆庚子鼠年來臨。台灣的風水師們占卜預測美國總統特朗普將擺脫麻煩走好運。但對剛脫離王室的哈里王子與夫人梅根都持謹慎態度。

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美國總統特朗普和薩塞克斯公爵與公爵夫人（也就是哈利王子和夫人梅根），都在豬年的尾巴經歷了動蕩：特朗普遭國會民主黨彈劾；哈利和梅根脫離英國王室，切斷與白金漢宮的臍帶。

然而，如果相信中國命理師的說法，特朗普應該在未來幾個月脫離麻煩，喘一口氣。台灣名叫Gao Yu-lin的風水師用《易經》給特朗普卜卦後告訴法新社，特朗普在庚子鼠年前景繁榮，如同“天堂里的孩子”，能夠跨越障礙，走向安全平靜之路。

周六1月25日，金鼠年取代土豬年，特朗普面臨競選連任總統的考驗。用海神媽祖廟占卜系統預測未來的女占卜師 Wang Hsin-yi似乎相信特朗普將能獲得第二個總統任期。這位命理師說，2020年特朗普將會走好運，很有可能在工作中取得成功。

但是台北風水師Tsai Shang-chi對特朗普能否連任則更加謹慎。他警告說：“他連任的機會還取決於他對手的命運。”

哈里王子和夫人梅根與英國王室分手後，剛剛在加拿大溫哥華島的南端定居下來。占卜師Wang Hsin-yi表示，這個鼠年對於他們二人來說會更加複雜。他們和王室之間的距離令人擔心。哈里和梅根必須安靜地考慮這件事，並採取鎮定的態度以保持家庭和睦。他們可能會因為孤單且沒有得到他們想要的全部，而感到焦慮。

法新社說，老鼠可能不是12動物中最有魅力的，但它仍被譽為多產和財富的象徵，而且聰明。因為傳說中，玉皇大帝為了確定日曆順序而主持一場動物競賽時，聰明的老鼠說服水牛馱着它過河，在到達終點的最後一刻，老鼠從牛背上一躍而起，第一個到達終點，成為12屬相第一名。