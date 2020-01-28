巴黎地鐵法國國家鐵路公司工會29日再度聯手罷工

巴黎地鐵運輸單位(RATP)與法國國家鐵路公司(SNCF)預計29日的周三，工會再度聯手罷工，預計屆時大巴黎地區將再度迎來新一波反退休改革的罷工動員日。屆時，大巴黎地區的公共交通將再度困頓受阻，即使其規模將不會如同十二月或一月初最大的罷工力度。

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周三(29日)的罷工動員預估規模雖比不上前兩次的大動員，但某些線路的交通仍將受到影響，以及一些地鐵站將遭關閉。根據巴黎地鐵管理局預告的公報指出，在地鐵方面，除了5號線、6號線及8號線地鐵或是行駛四分之三，或是五分之四的班車之外，其他線路交通將保持正常。至於13號線地鐵，只有三分之二的班車。

郊區捷運RER 大巴黎地區交通將行駛困頓

公報還指出，在巴黎警察總署要求下，自14點開始，數個地鐵站將關閉，它們是：Champs-Élysées-Clémenceau (1號線及13號線地鐵經過)、Varenne (13號線地鐵)、Invalides (8號線 et 13號線地鐵)，以及Miromesnil (9線號 et 13號線地鐵)。在這些地鐵站里，地鐵將不停車，而且不可以轉車，因通道也將封鎖。

在捷運RER方面，捷運 B線也將行駛困頓，預估在巔峰時刻，每小時有五分之四的班車，在蕭條時刻，每小時有四分之三的班車。在捷運RER C方面，只行駛四分之三的班車；捷運RER D方面，行駛三分之二的班車。

總之，鐵路公司預估罷工動員將會給大巴黎地區的交通帶來衝擊，例如捷運RER K線，全面停駛，連接Crépy至-Mitry之間，以及連接Crépy至Roissy之間的接駁班車將全部由公交車代替。捷運RER H線、RER J線有三分之二的班車行駛；捷運RER N線有四分之三的班車行駛。