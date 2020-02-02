武漢撤離台胞有望近日直飛台灣華航展開準備

湖北武漢台商協會會長蕭永瑞今天轉述武漢市台辦證實，滯留武漢的台灣人這幾天有希望搭乘包機返回台灣，包機將從武漢直飛台灣，目前登記要搭乘的台灣人已有五百多人，第一波兩百多人，預計還需要一到兩天處理相關程序。

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不過台灣疫情指揮中心的說較為保守，中心表示，台商能否回台還是未知數，但防疫單位會做好全程隔離，所有可能接觸者都會穿上全套防護裝備，確診個案則不準登機。

台灣陸委會昨天就各種管道與對岸協調，大陸方面今天有了新進展。武漢當局已着手安排台灣人返台，最近幾天就會成行。有關台商回台後的安置，疫情指揮中心應變監測官莊人祥表示，目前在北、中、南三個地方都已有準備安置場所，采單人房，一人一間，台商返台下機後，立即檢測，並隔離檢疫十四天，由專人提供食宿。

莊人祥說，過去H1N1大流行時期，我國曾專機接回滯留於疫情流行區韓國的台籍學生，當初采包機制，有癥狀及確診學生共乘一機，無癥狀學生共乘一機為原則，以減少交叉感染。此次武漢台商應也采此原則搭乘，並完成相關健康申報表格。

另外，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，浙江、廣東、湖南疫情持續升高中，分析疫情將持續，短期間不會消失。台灣目前防守良好，只有家戶內傳染，但開學在即，為了守住小區群聚這條線，專家討論後，指揮中心建議延後開學，以降低發生校園群聚的可能性。教育部部長潘文忠隨即宣布，高中以下學校延後兩周開學，由2/11延到2/25開學，將延長寒假，縮短暑假,，7/15才開始放暑假。