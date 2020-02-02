越南一度禁飛中港台一班往港班機空中“迷航”折返

越南朝令夕改，使得昨日（1日）一班從越南飛往香港的班機在半空掉頭折返越南，在折騰了接近8個小時後，才在2日凌晨飛抵香港。旅客個個疲憊不堪。

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越捷航空VJ976航班原定1日下午3時左右從越南飛抵香港，但當飛機接近香港之際，機師卻宣布航機要折返，全機乘客登時躁動，議論紛紛。航機於同日下午4時許在越南峴港降落，但乘客都不準落機，只能在機上等候通知和安排，其間只獲供應一瓶水飲用。

一名乘客鄧先生告訴蘋果日報，機上乘客既無奈又焦急，完全不知道何時可以返港，曾有人鼓噪。直至傍晚6時許，乘客始獲安排落機，立即在機場內找地方進食，稍後獲悉可在晚上8時許原機飛香港，這才略為安心。

至晚上9時許，眾人再度登機，飛機於晚上10時左右起飛，至今日凌晨零時抵達香港降落。飛機接近滿座，約有百多名乘客，有中國大陸人、外籍人士及日本人等，各人在機上均有戴口罩。當飛機着陸後，大家終於放下心頭大石，只願儘快回家。飛行途中曾有乘客咳嗽，即引來大家注意。鄧先生說，現在想起感到有點驚恐，希望沒事，能回到香港感覺非常好。

同機的女乘客江太表示，飛機準備降落時機長卻表示受疫情影響要折返，她曾透過香港友人通知入境處，稍後向立法會議員譚文豪求助。譚與民航局溝通，事件引起香港傳媒關注並向有關部門查詢，政府最後終出手施援，事件經過波折終於解決安全脫身。其實在初段覺得好驚，航空公司表示不清楚，入境處又沒有答案，始終是兩個國家的問題，是感到好彷徨。

此外，越南亦一度下令禁飛台灣，但經過台北與河內政府交涉之後，雙方航班才告恢復。