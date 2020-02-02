香港抗疫：教會網上做禮拜幼稚園家長要求政府賠償學費

在對政府盡失信心的情況下，港人抗疫可說是掌握在自己手中，有人天天排隊為了自己和家人買口罩，公立的瑪嘉列醫院有一名女職員因為盜竊36個口罩而被警方逮捕，有一名16歲的少男和24歲的女子因為訛稱在網上有口罩出售，但得款16萬港元後逃逸，兩人已被逮捕。悲情的口罩故事幾乎天天都有。

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為了抗疫，香港的教會本星期日開始將以網上串流方式，方便教友在家做禮拜，避免在教會聚集可能導致病毒傳染；而由於政府多次宣布將本學期的開學日期延後，不少幼稚園家長要求政府補償他們已經為子女繳交的學費。香港的幼稚園學費，由於不受政府管制，有可能是全球最貴的城市之一。

據南華早報報道，香港天主教教區表示，星期日的彌散將如常舉行，但部分教堂選擇其他的活動。在半山區的聖母玫瑰堂，已經取消星期日彌散之後的農曆新年團契活動，避免教友的健康受到影響。

至於基督教教會，例如觀塘的國度家庭教會以及長沙灣的恩福堂，星期日將不會開放教堂，禮拜儀式將透過網上進行。

國度家庭教會的長老Louisa Ma說：“這是一個負責任的安排，因為這次的病毒比起之前的沙士（非典）肺炎傳播更為厲害。參加禮拜的對象並非是對一幢樓宇或一個地方，而是教會兄弟姐妹之間精神上的團契。”她說，下星期每天的祈禱會將會如常舉行，但牧師只會在家中透過面書專頁的串流服務與教友共享。

恩福堂則要求1萬多個教友不要在星期六和星期日到旗下東九龍、馬鞍山和元朗的教堂，所有的講道服務將透過事先錄音的視頻在網上播出。

尖沙咀的聖安德魯教堂則取消了教會的青年和兒童聚會，也會取消周日的聖餐活動，並且勸導教友勤洗手和帶上口罩。

此外，香港很多幼稚園的小學的家長要求政府補償因為學校延期開學對他們所造成的損失，因為他們認為政府應該負上責任。

從星期五開始，有家長在網上發起聯署行動，要求政府賠償他們的損失，到了當天午夜，根據南早報道，聯署行動很快就已經收集到1.133萬個家長的簽名。

特首林鄭月娥在當天較早時的記者會上宣布一連串的抗疫措施，包括延長幼稚園和中小學的春節假期直至3月1日。學校是否能夠在那個時候複課，仍然有視疫情的發展。

在網上發起的聯署行動的兩人聲稱，他們是香港一家幼稚園學生的家長，對政府宣布將春節假期延長至一個月表示支持，因可以“降低學生交叉感染的危險”，他們又表示了解學校仍然需要支付日常開支，但強調家長們卻因此而感到“困惑”。

他們要求政府補償他們的損失，以“紓緩家長們財政上的壓力，避免家長與校方產生矛盾或衝突”。他們同時又要求為今後類此的事件研製一套補償機制。

香港家長聯合會的發言人湯頌儀錶示，她已經在網上請願簽了名，並且認為政府最終應該要附上賠償的責任。她說：“社會要求全面對來自大陸的旅客封關，本來可以因此而對疫情有所控制以及避免社區傳染，但政府一直充耳不聞，林鄭月娥不應該要香港的家長們為她的過失而賠上責任。”