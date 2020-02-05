乘客謊稱感染新冠病肺炎 加拿大客機飛行途中被迫返航

加拿大西捷航空公司（WestJet）當地時間2月4日表示，其一架滿載加拿大乘客前往牙買加的客機被迫折返，原因是一名乘客謊稱自己感染了新型冠狀病毒。當地警方已在飛機落地後將涉事男子逮捕。

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就這一事件，西捷航空發言人摩根·貝爾（Morgan Bell）介紹稱，這架載有243名乘客的航班2月3日按計畫飛往牙買加蒙特哥灣，但“由於一名不守規矩的乘客”被迫返回起飛地點多倫多。貝爾說，“出於高度謹慎，我們的機組人員遵守了機上所有的傳染病防治方案，包括隔離了這名聲稱感染新型冠狀病毒的人。”這名涉事男乘客叫詹姆斯·波托克（James Potok），在飛機幾乎飛到全程4個小時的中途時站了起來自拍，並宣布自己感染了新型冠狀病毒，因為他“最近剛去了中國武漢，並感到不適”。

隨後，機上乘客一片驚慌。空乘人員趕緊給了他一個口罩和手套，並命令他到飛機後部待着。加拿大警方和公共衛生官員在航班抵達多倫多皮爾遜國際機場後立刻採取了緊急措施。經醫務人員評估後認為波托克沒有癥狀。警方證實，這名來自安大略省桑希爾的28歲男子已被逮捕，被控惡作劇和違反擔保行為。

事後，波托克在接受媒體採訪時表示向所有乘客道歉。他稱想利用民眾對新型冠狀病毒的恐懼來製作視頻，“這對宣傳很有好處”。他將於3月9日在布蘭普頓的安大略省法院出庭。與此同時，航空公司第二天安排了另一架飛機將滯留乘客送往牙買加，並將返回航班也被取消後滯留在蒙特哥灣的乘客帶回。