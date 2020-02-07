法國法院判Deliveroo敗訴賠償1快遞員3萬歐元

法國法庭判決餐飲快遞集團Deliveroo不實申報僱工，得並得付給那名提出控訴的員工30000歐元賠償金，成為法國第一起該類案件。

廣告 繼續瀏覽後續

根據法國世界報報導，快遞送餐Deliveroo集團極其同行競爭對手所僱傭的送貨員工作性質屬於獨立作業，在許多國家備受爭議，已經有數起官司結果都判快遞送貨員勝訴。

在法國，這是第一次發生送貨員勝訴。本訴訟案內容是一名自2015年起替Deliveroo集團工作的快遞送貨員，在2016年開始請他的律師Kevin Mention開始這一場長期戰爭。

結果一名巴黎勞動法庭的法官判決Deliveroo集團僱傭員工不實申報，涉嫌隱匿申報。法院認知迫使快遞員簽訂服務合同是為了欺騙勞動法，並判決該集團付給這名快遞員30000歐元。

這家英國集團快遞送餐平台的發言人說，這是Deliveroo在法國碰到的第一宗快遞員要求重新評估其工作能力的案件，我們將監視這些司法裁決，並可能提出上訴。Deliveroo集團也指出發言人的這個立場說：“這些聲音告訴我們他們可是、何地工作，並自己選擇下而工作。這也是我們集團讓他們能如願以償工作的做法。”

這起案件是2015年的案件，是一我們過去老式的合同下發生的。目前Deliveroo集團的薪資給付已經有所改變，以每次送貨時間、地點、性質的不同而薪資不同。

另外，這名律師也打算對其他類似性質的集團或企業提出約50起的控訴案。