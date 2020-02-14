墨西哥出生的兩隻大熊貓只有名字還是中國的

2020年2月12日，墨西哥市中心的查普爾特佩克動物園內被圈養的雌性大熊貓雙雙在吃竹子。

欣欣和雙雙是生在墨西哥的兩隻大熊貓，與世界其他地方出生的大熊貓不同，這兩隻熊貓不必回到原籍國——中國，而可以留在出生國墨西哥。因為他們並不屬於中國，只有取的名字還是中國的。這是墨西哥動物園的負責人告訴法新社的，並確認稱：“它們屬於墨西哥”。

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據這位負責人稱，這兩隻熊貓，身體飽滿、目光柔和，是世界上僅有的、不屬於中國的大熊貓。

如今，這兩隻熊科動物是位於墨西哥首都中心地帶的查普爾特佩克動物園最著名的居民。它們是在和墨西哥建交三年後，中國贈送給墨西哥的一對熊貓迎迎和貝貝的後代，是墨西哥熊貓家族的最後代表。

在上世紀七十年代開始的中國熊貓外交，在獲得贈送的建交國颳起熊貓熱，但到了八十年代末，北京改變政策，不再將國寶熊貓贈人，而是改為出租，以換取保護這種脆弱的哺乳動物所需的資金。

迎迎和貝貝是在北京改變政策之前，送給墨西哥的，所以欣欣和雙雙將因此留在墨西哥。

動物園負責人還補充說：“在這一條件下，墨西哥成為中國以外，第一個不在其自然棲息地，且在人工飼養條件下成功自然繁殖大熊貓的國家。”

據負責人介紹，在1980至1990年的十年間，一共有八隻大熊貓在墨西哥出生，但只有四隻存活。