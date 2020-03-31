意大利新冠疫情大爆炸考驗歐洲開放性邊境體制

2019新型冠狀病毒肺炎疫情有在意大利失控的勢頭，歐洲全境也開始拉響警報。疫情是否能夠有效得到控制，不僅是對歐洲公衛系統的挑戰，也是對歐盟邊境開放體制的檢驗。

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歐洲疫情目前尚在可控的範圍內，但意大利在20日前確診病例還不到5例，短短兩三天暴增至達到160多例，5人死亡，不僅在意大利造成恐慌，也嚇到原本還因距離中國遙遠而心存僥倖的歐洲。意大利採取了中國式的封城措施，封鎖10多個城鎮，大城停課並取消體育賽事和包括威尼斯狂歡節在內的藝文盛會。



分析認為，歐洲大陸能否逃過新冠病毒全境擴散的厄運，就看意大利了。



意大利前衛生部長羅倫辛（Beatrice Lorenzin）認為，因啟動系統性篩檢才導致國內新增確診激增。她說這很可能是一些轉機且沒告知最初出發地、而從中國到意大利的感染者，且又沒在病毒潛伏期自我隔離而導致。



意大利新增病例大多在北部重鎮米蘭所在的倫巴第（Lombardy），對聯合政府常因內鬥癱瘓而搖搖欲墜的意大利，更是一大新挑戰。而擔心米蘭將封城隔離，多家超市周一在下午5時結束營業前都出現排隊人潮搶購物資，部分超市的蔬果和幾乎全部的罐頭全被一掃而空。



意大利政府現無疑已成一個實驗室，驗證對限制措施採取自由派立場的開放歐洲社會，能否有效遏止病毒蔓延。



紐約時報報道，對疫情威脅的憂心充斥歐洲各地的電視頻道、報章頭條與社群媒體討論，歐洲各國領袖也恐得面臨自2015年難民潮湧入危機來的最大挑戰。上次大批難民湧入歐洲造成歐盟政壇生態突變，更暴露出歐盟體制的弱點。這回是看不見摸不着的的境外病毒悄悄穿越歐洲邊界，無疑帶給歧見已深的歐盟成員新的潛在緊急情況。

若疫情擴散，將嚴重考驗歐洲大部分國家邊界開放的基本原則，也考驗雖有口碑但問題頻現的歐洲公衛系統，尤其是一些正厲行撙節措施的國家。



歐洲已瀰漫一股新的緊張氛圍。奧地利擋下一列路線是從意大利駛入奧、德的列車，對乘客病毒采檢；奧地利內政部表示，因病毒采檢全為陰性，列車才被放行。在法國，新任衛生部長維朗強調國內正在做充分的準備工作應對疫情擴大的危險，但同時也不希望引起民眾恐慌。



面對歐洲各國可能會採取加強邊境控制的前景，歐盟周一也發出通知指出，暫時不恢復申根國家邊境控制，但會研究緊急應對方案，某些國家若實施邊境管控也必須符合嚴格的條件限制。



歐洲投資者的信心也受到新冠肺炎疫情的影響，周一早上，法蘭克福股市DAX指數下跌3,26%，倫敦股市跌幅達一度達2.65%。巴黎CAC 40周一開盤跌幅也達3,03%。米蘭股市狂跌達4,17%。

