世衛組織：新冠疫情已擴散至全球45國 抗疫進入決定性階段

世界衛生組織總幹事譚德塞在周四介紹稱，除中國之外，新冠肺炎疫情已擴散至其他44國，有可能演變成全球大流行。他並指，若有國家僥倖認為其不會受到疫情衝擊，將是“致命的錯誤”。世衛組織稱，目前抗疫工作已進入“決定性階段”，並敦促各國加倍努力，以有效遏制疫情蔓延。

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譚德塞當天在日內瓦舉行記者會向媒體介紹新冠肺炎的最新情況時指出，過去2天來，世界其他國家新增病例數已超過中國，目前疫情擴散至中國以外的44國，這44國累計3474病例，有54例死亡病例。 他表示，在過去24小時內，巴西、希臘、挪威及羅馬尼亞等7個國家出現首例病患。疫情目前處於決定性的時刻，並呼籲所有受影響國家儘快採取行動控制疫情。譚德塞稱，新型冠狀病毒不管國界，不區分種族或民族，它也不考慮一個國家的國內生產總值或發展水平。每個國家都需要做好早期發現病例、隔離患者、追蹤接觸者、提供高質量的臨床護理、防止醫院暴發疫情和社區傳播的準備。

至於對那些還沒有出現疫情的國家，譚德塞稱，疫情有可能演變為全球大流行，各國的處理方式將決定疫情發展，若任何國家認為不會受到病毒的襲擊，將會是“致命的錯誤”。譚德塞並進一步強調，世衛組織正在提供工具，幫助每個國家做好相應準備。其已向57個國家運送了檢測工具，向85個需要的國家運送了個人防護設備。此外，世衛組織還通過在線課程，用多種語言對世界各地的8萬多名衛生工作者進行了培訓。 與此同時，譚德塞指，現在不是害怕的時候，而應是採取行動預防感染和拯救生命的時候。他強調，恐懼和恐慌於事無補。存有顧慮和擔心理所當然 ，但最重要的是需要保持冷靜，做正確的事情來對抗這種非常危險的病毒。

針對疫情在全球的進一步擴散，南美洲與非洲等之前並未發現確診病例的地區相繼有國家宣布中招，而至今世衛組織不願認定疫情為大流行階段，澳洲總理莫里森則於27日提出，該國已將新冠疫情視為大流行，除宣布國家緊急因應計畫外，並正考慮採取額外措施，監控抵達澳洲的旅客。另就日本正在對抗疫情，是否影響今年夏天奧運正常舉辦問題，世衛組織回答稱，正與日本主辦方密切合作，但認為不會針對是否會如期舉行很快作出決定。另就伊朗目前在所有宣布出現確診病例國家中系死亡率最高的情況，世衛緊急計畫執行主任萊恩分析稱，“最可能的因素是，這個疾病在未被覺察下進入伊朗，因此感染範圍可能比我們所見的還要廣。”

同樣針對疫情問題，根據世衛組織官網介紹，在關於新型冠狀病毒的建議中，提到目前沒有證據顯示，寵物及作為人類同伴的動物，例如狗或貓，會感染新型冠狀病毒，但指出接觸寵物之後用肥皂及清水洗手，“永遠是好主意”，因為可以有效防止普遍存在的細菌，在人類及寵物之間傳播。