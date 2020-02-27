中使館登報提莫斯科監測疫情針對中國人 莫市長寫信回應

俄羅斯《新報》周二刊發了一封中國駐俄羅斯大使館寫給莫斯科當局的信。中方使館在信中呼籲俄方停止在疫情中對中國公民的“特別監測”，包括在莫斯科的公共交通系統中所採取地措施。這封信還引述媒體報道稱，在莫斯科，公共交通公司會要求司機辨認中國乘客，然後通知警方。對此，莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin ）周四向中國駐俄大使張漢暉回信稱，不認為相關措施具有歧視性，因其針對所有抵達莫斯科的外國人。

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近日多家媒體報道，針對新冠肺炎疫情問題，俄羅斯執法人員近來到處尋找可能感染新病毒的人，包括在居民住所及酒店等私人場所進行搜索和監測行動，並會利用人臉辨識技術來執行檢疫措施。有相關報導指出，在這一期間，莫斯科市公交系統要求司機識別出中國人旅客，並通知警察。同時，當局還搜查中國人的住家及旅店，尋找可能的病毒攜帶者，及使用人臉識別技術強化隔離措施。對此，中國駐俄羅斯大使館周二於該國全國性報紙《新報》發表公開信，就相關舉措提出不滿。這封信說，莫斯科警方和地鐵工作人員據稱只調查中國公民，這不符合俄方關於不允許歧視中國公民的聲明。信中寫道，“今天世界上沒有一個國家在公共交通系統中對中國公民進行特別監測，包括美國和其他西方國家”。信中還說，中國理解採取流行病學措施的必要，但希望俄方採取“合適的和非歧視政策”。信中提出，“為了安撫社會，不破壞中俄友好關係”，中方要求不要採取過分措施。

來自中使館的信還強調，鑒於中國情況地改善，莫斯科市民和在莫斯科生活的中國人會感到擔憂和不解，這將破壞中俄關係發展的良好氛圍。就中方的來信，索比亞寧在周四公布寫給張漢暉的回信中強調，包括中國在內的任何國家公民從爆發疫情的國家和地區進入俄羅斯聯邦境內，在接受邊防檢查時均會收到莫斯科首席公共衛生官員關於嚴格居家隔離14天、不許在城市中自由活動（包括乘坐公共交通工具）的非歧視性命令，以防大規模的人員密集接觸。他寫道，“自2月22日以來，該市有88人違反隔離制度，其中80人是中國公民。” 他在信中還表示，違反莫斯科首席公共衛生官員規定的外國公民居留地隔離制度，就是違反俄羅斯移民法，將被法院判處驅逐出境。索比亞寧致意張漢暉稱，“懇請您理解我們為防止新冠疫情在歐洲最大城市之一蔓延而被迫採取的這些措施，呼籲來到莫斯科的中國公民嚴格遵守隔離制度的各項規定。”

此外，俄羅斯總統普京的新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）在接受媒體採訪時指出，不得考慮“歧視中國公民”。他提出，俄方針對防控新冠病毒擴散的措施是針對所有人，不止有中國公民。佩斯科夫稱，俄方珍視與中國的雙邊夥伴關係，因此“談不上採取什麼歧視措施”。截至目前為止，新冠肺炎疫情在俄羅斯境內的確診案例仍處個位數，此前有兩名中國人在當地確診，經治療後已治癒出院。俄羅斯消費者權益及公民權益保護監督局局長安娜·波波娃另在周四介紹稱，在2月22日從日本“鑽石公主”號郵輪撤離到喀山的三名俄羅斯人身上發現了新冠病毒。此前，俄方已從2月20日起禁止中國公民因工作、私人旅行、教育或觀光目的入境。