法國宣布至今新冠肺炎38例確診 馬克龍走訪醫院遭醫生當面質疑

法國衛生部長維蘭周四晚就新冠肺炎疫情向媒體介紹稱，自今年1月底以來，法國境內發現確診病例38例，其中光在周四當天就新增了20個新的確診病例。而在這38名確診患者中，已有2人死亡，12人治癒，及24人仍在住院接受治療。

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維蘭在記者會上表示，有關新冠肺炎確診的病例正在進一步發展當中。他並指，相關的調查和追蹤行動正在進行中。維蘭還介紹稱，在這38名確診病例中有12人是在同一傳播鏈下被傳染的。他們都與法國北部皮卡迪大區的瓦茲省的病情傳播有關，另一傳播鏈在法國東南部靠近瑞士的安納西市發現。另有兩人自埃及旅遊回到法國後病重住院。值得注意的是，在上述12人中有3人的病情是在瓦茲省的一個軍事基地中被發現的。據悉，當地的醫生已在追查與這些確診患者接觸過的人，而相關的傳染病學專家將於周五抵達協助調查。

同樣在當天，馬克龍親自前往收治一名因感染病毒不幸逝世患者的巴黎第十三區沙普提厄醫院（Pitie-Salpetriere Hospital）進行未經公開訪問。在沒有佩戴口罩的情況下，他和維蘭等隨行人員與一群醫護人員展開交談，並稱：“我們正面臨一場危機，疫情流行正在到來。”值得一提的是，在馬克龍與這些醫護人員地致意和交流過程中，一位叫薩拉查斯（François Salachas）的神經內科醫生在握手時當面向他提出質疑，認為政府在公共衛生上投入的資金不足。薩拉查斯邊與馬克龍握手邊告訴後者稱，“我站在這裡是因為我們最後的希望就是您，我們真的快完了”。他說，“您作為總統，作為公民的保護者，我們真的快完了；而到現在您並不在場”。

薩拉查斯對馬克龍說，“應該親歷親行了，這很清楚，抱歉，入手給予衛生部應有的資源支持，以給予我們治癒病人們的需要”。他強調，馬克龍應對公立醫院提供顯著的財政支持。薩拉查斯還在鏡頭前告訴馬克龍，“當（發生火災的）巴黎聖母院需要幫助時，很多人都被打動了。現在，我們也需要拯救公立醫院。”馬克龍則回應指，自己接手了被前幾任總統忽視的公共衛生體系。兩人幾經來會和相互承諾後，馬克龍說，“好吧，我相信你們，你們也可以相信我。我們現在僅僅處於（疫情）剛開始階段。我們會與全體醫護人員一起做出正確的決定。”

