第70屆柏林電影節：伊朗電影《無邪》捧走金熊

第70屆柏林電影節於2月20日開幕，3月1日落下帷幕。2月29日傍晚，獲獎名單揭曉。伊朗電影《無邪》獲電影節最高獎項金熊獎。

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美國影片《從不，很少，有時，總是》獲評審團大獎銀熊獎，韓國洪尚秀執導的《逃走的女人》獲最佳導演銀熊獎，葆拉·貝爾通過德國影片《溫蒂妮》斬獲最佳女演員銀熊獎，埃利奧·傑曼諾通過其在意大利影片《我想藏起來》中的表演斬獲最佳男演員銀熊獎。最佳編劇銀熊獎授給由蒂諾森佐兄弟執導的意大利影片《爛故事》，由於爾根·俞格斯導演的《列夫·朗道：娜塔莎》(俄羅斯)獲最佳藝術貢獻獎。法國/比利時影片《刪除歷史》獲電影節70周年銀熊獎。

有關死刑的伊朗影片《無邪》獲金熊獎，對伊朗和許多專業電影人是個意外。導演穆罕默德·拉索羅夫因不許離開伊朗未到現場領獎。伊朗電影十年內三捧金熊，說明伊朗電影在世界影壇仍佔一席之地，但也被認為是柏林電影節的又一次突出政治性，用金熊獎來表達對禁拍導演的青睞。

雖然德國新冠病毒患者不斷增加的消息讓人們感到不安，但首都柏林到3月1日還沒有出現受感染者，電影節上的觀眾也始終沒有戴口罩。

多份媒體認為，新領導沒有給柏林電影節帶來大改革，但很多事情他們一蹴而就，新添的一些單元也很不錯。柏林-勃蘭登堡電台認為，電影節的方向是正確的。《時代周報》認為，本屆柏林電影節維持了該電影節富有政治性的傳統。《法蘭克福評論報》則認為，本屆電影節又返回到了藝術。《無邪》獲獎就是一個證明。