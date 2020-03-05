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加州又現“鑽石公主號”，郵輪“至尊公主號”發現新冠病人州長下令禁止靠岸

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至尊公主號游輪The Grand Princess belongs to Princess Cruises, the same company which operated the coronavirus-stricken ship held off Japan last month on which more than 700 people on board tested positive
至尊公主號游輪The Grand Princess belongs to Princess Cruises, the same company which operated the coronavirus-stricken ship held off Japan last month on which more than 700 people on board tested positive INTERPRESS/AFP/File
作者： 舊金山特約記者 王山

“鑽石公主號”可能在美國加州出現，加州4日發生首例新冠病毒死亡個案後，證實該名死者及另一名確診患者是上個月乘搭“至尊公主號”（Grand Princess）郵輪時感染，並確信該郵輪目前已有21名疑似感染者。州長紐森下令“至尊公主號”5日清晨返抵舊金山時不得靠岸，直至當局對船上所有人員完成檢疫為止。

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該兩名確診染病遊客是於2月11日至21日期間，搭乘“至尊公主號”從舊金山往返墨西哥，與其他乘客從舊金山下船回家，之後兩人被確診染病，其中一人為北加州71歲老翁，於4日病逝。

當局發現兩病患時，“至尊公主號”已經展開新一個航程，往返夏威夷，於5日返回舊金山。

據美聯社、《舊金山紀事報》報道，目前該郵輪2500名旅客中有62人在2月份墨西哥航程時已在船上，因此可能會感染病毒，並傳播給其他人。現時該郵輪上有21人報稱出現類似新冠病毒癥狀。州長紐森稱，衛生官員正空運檢疫設備到船上，首先為62名參與墨西哥旅途的旅客和21名感到不適者檢驗。

紐森稱，聯邦疾病防控中心（CDC）、加州公共衛生局、美國海岸警衛隊正展開合作，確認何時可以允許“至尊公主號”靠岸，並研究如何將乘客送回家。船上乘客來自美國各地，其中一半來自加州。

身處船上的舊金山灣區居民蘇灣達(Suzanne Suwanda)向媒體表示，船上所有共用物品已被收走，如裝胡椒粉的小瓶子和菜單等，船上所有活動也宣告取消。

“至尊公主號”郵輪與早前在日本橫濱港爆發嚴重疫情的“鑽石公主號”（Diamond Princess），同屬英商“嘉年華集團”（Carnival）。“至尊公主號”是專營美國西岸太平洋航線的海上豪華游輪。

 

 

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