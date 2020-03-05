加州又現“鑽石公主號”，郵輪“至尊公主號”發現新冠病人州長下令禁止靠岸

“鑽石公主號”可能在美國加州出現，加州4日發生首例新冠病毒死亡個案後，證實該名死者及另一名確診患者是上個月乘搭“至尊公主號”（Grand Princess）郵輪時感染，並確信該郵輪目前已有21名疑似感染者。州長紐森下令“至尊公主號”5日清晨返抵舊金山時不得靠岸，直至當局對船上所有人員完成檢疫為止。

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該兩名確診染病遊客是於2月11日至21日期間，搭乘“至尊公主號”從舊金山往返墨西哥，與其他乘客從舊金山下船回家，之後兩人被確診染病，其中一人為北加州71歲老翁，於4日病逝。

當局發現兩病患時，“至尊公主號”已經展開新一個航程，往返夏威夷，於5日返回舊金山。

據美聯社、《舊金山紀事報》報道，目前該郵輪2500名旅客中有62人在2月份墨西哥航程時已在船上，因此可能會感染病毒，並傳播給其他人。現時該郵輪上有21人報稱出現類似新冠病毒癥狀。州長紐森稱，衛生官員正空運檢疫設備到船上，首先為62名參與墨西哥旅途的旅客和21名感到不適者檢驗。

紐森稱，聯邦疾病防控中心（CDC）、加州公共衛生局、美國海岸警衛隊正展開合作，確認何時可以允許“至尊公主號”靠岸，並研究如何將乘客送回家。船上乘客來自美國各地，其中一半來自加州。

身處船上的舊金山灣區居民蘇灣達(Suzanne Suwanda)向媒體表示，船上所有共用物品已被收走，如裝胡椒粉的小瓶子和菜單等，船上所有活動也宣告取消。

“至尊公主號”郵輪與早前在日本橫濱港爆發嚴重疫情的“鑽石公主號”（Diamond Princess），同屬英商“嘉年華集團”（Carnival）。“至尊公主號”是專營美國西岸太平洋航線的海上豪華游輪。