新冠疫情引發歐洲對製藥業外遷後果的擔憂

早在新冠疫情出現之前，歐洲藥品供應就已經出現多次危機，新冠病毒擴散至全球，導致全球口罩，消毒液等基本藥品緊張，引發西方國家對絕大多數醫藥企業外遷中國的擔憂。從更廣義的角度也引發各界對全球化生產模式的質疑。法國世界媒體集團France24電視台就此議題採訪了法國巴黎十三大醫療衛生經濟學專家Nathalie Coutinet女士：

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France 24 ： 您是醫療衛生經濟研究專家，在醫療藥品的產業鏈是什麼狀況？

Nathalie Coutinet： 藥品製造主要分幾個部分 ，首先是治療的分子，也就是治療的部分 。

其次就是果糖味等增加成分 ，這些基本上也都產自中國。

France 24 ：那我們完全是依賴他國！

Nathalie Coutinet：確實如此 我們完全依賴於中國與印度，尤其是那些一般使用的平價藥

這些藥歐洲早已不再生產。

France 24 ：作為專家 您對此擔憂嗎？

Nathalie Coutinet：這當然十分令人擔憂，應該知道企業是為了盈利才將工廠外遷的，醫藥行業是盈利十分高的行業，他們並沒有考慮保障貨物的來源，在新冠疫情出現之前 最近十年來歐洲的缺藥現象嚴重了十倍，這些危機主要與藥物的來源有關，當然這應該也同全球的需求增長有關，所以不知新冠疫情將持續多久，倘若危機持續四個月的話，那就很可能出現藥品危機，目前使用的35中抗癌藥品的主要成分都來自中國，當然我不知道歐洲實驗室的庫存有多少，因為這不僅僅是法國的問題 也是整個歐洲的問題，必須保障醫藥供應來源的問題早已有人提出，呼籲將一部分外遷的藥廠遷回歐洲，所以這是一個根本的問題。

France 24 ：2018年法國參議院就公布了一個類似的報告，報告說什麼呢？是否有所行動？

Nathalie Coutinet：報告呼籲將企業從國外遷回並且對他們給予優惠的稅務政策，但是，企業會說沒有財力回遷工廠等等，其實勞工的成本的差距已經大大縮減，歐洲與亞洲相差不過一半，因為亞洲勞工的成本正在不斷上升。 所以這個理由並不成立，但是，企業已經沒有原先的生產架構了，而且必須強調的是生產低價藥物盈利率並不高，所以企業對此並不感興趣，他們感興趣的是高盈利的新推出的藥品，可以銷售很高的價格，而生產廉價的藥品醫藥公司並不感興趣。

France 24 ：歐盟在該領域是否有一個總體的考量，還是僅僅法國參議院推出了類似的報告？

Nathalie Coutinet：歐盟設有歐洲藥品署，企業要向歐洲市場發行藥品只需獲得它的許可，但它的功能是為藥品發放市場出具許可證為市場服務，為企業服務，但當涉及到保護消費者利益和保障藥品來源時歐洲藥品署卻是出奇的沉默 。